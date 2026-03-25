EEUU queda fuera del ranking mundial de países más felices del mundo: ¿Cuál puesto ocupa ahora?

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El Informe Mundial de la Felicidad 2026 sorprende en su edición de este año al desplazar a las potencias tradicionales de los puestos de honor.

Por primera vez en la historia de este estudio, Estados Unidos queda fuera del prestigioso "top 20", una caída estrechamente vinculada al deterioro del bienestar entre los jóvenes y al impacto negativo del uso excesivo de redes sociales.

Avances

Mientras el gigante norteamericano retrocede, los países nórdicos blindan su hegemonía y Costa Rica protagoniza un ascenso sin precedentes, consolidándose como el único representante latinoamericano y no europeo dentro de los cinco primeros lugares.

Este cambio de paradigma refleja que, para los ciudadanos de hoy, la seguridad social y la calidad de los vínculos interpersonales son factores más determinantes que el simple poder económico.

Ranking

Según el informe el ranking del 2026 quedó así:

Finlandia (Líder por noveno año consecutivo)

Islandia

Dinamarca

Costa Rica (Hito histórico para Latinoamérica)

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza

Nueva Zelanda

México

Irlanda

Bélgica

Australia

Kosovo

Alemania

Slovenia

Austria

Chequia

Estados Unidos se sitúa en la posición 23 del ranking, su nivel más bajo registrado hasta la fecha.

Criterios

Expertos de la Universidad de Oxford y Gallup señalan que la estabilidad emocional actual depende de una combinación importante de libertad personal y redes de apoyo comunitario.

Mientras que en naciones como Finlandia el sistema garantiza salud y educación de alta calidad, en Latinoamérica (con México y Costa Rica a la cabeza) la felicidad emana de la solidez de los lazos familiares.

El informe concluye que recuperar el bienestar juvenil será una tarea importante para las potencias occidentales, las cuales enfrentan el reto de mitigar el aislamiento digital en una era de hiperconexión.

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