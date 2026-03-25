El "adiós" de los agentes: por qué la TSA perdió al 36 % de su personal en Houston este mes

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El cierre parcial del gobierno federal, que ya suma casi seis semanas, ha vaciado los puestos de control de la TSA por falta de pago, convirtiendo al Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) de Houston en el epicentro de una crisis logística sin precedentes.

Con un déficit de personal del 36%, las filas para cruzar seguridad no solo son lentas, sino que han desbordado la infraestructura del edificio, extendiéndose por tres niveles y saliendo hacia los exteriores bajo condiciones precarias para los viajeros.

El colapso en cifras: filas de tres niveles y esperas de 5 horas

Lo que normalmente es un trámite de minutos se ha transformado en una odisea de supervivencia. Periodistas de CBS News y usuarios en el sitio han reportado condiciones alarmantes en las terminales de Houston:

Zonas críticas: Los pasajeros esperan en áreas que carecen de aire acondicionado, acceso a baños, agua o alimentos. Además, la saturación ha provocado una cobertura de celular limitada, dejando a miles incomunicados.

Recomendación oficial: Las autoridades aeroportuarias instan a llegar con un mínimo de cuatro horas de antelación. De hecho, por los altavoces se sugiere a quienes tengan vuelos en menos de ese tiempo que reprogramen sus viajes de inmediato.

Vuelos fantasma: Debido a la imposibilidad de cruzar los controles a tiempo, muchos aviones están despegando con menos del 33% de su capacidad, mientras los pasillos se llenan de familias y mascotas varadas.

Agentes sin sueldo: el origen del déficit

La TSA enfrenta una fuga de talento masiva. Desde el inicio del conflicto presupuestario, más de 300 trabajadores han renunciado en Houston al no poder costear sus gastos básicos.

A pesar de que algunos agentes del ICE han sido desplegados para realizar tareas de apoyo, su presencia es insuficiente.

Los empleados de la TSA están a punto de perder su segundo salario completo y, según la normativa vigente, solo recibirán los pagos atrasados días después de que se firme un nuevo presupuesto, lo que aumenta la desesperación y el ausentismo laboral.

El laberinto político en el Senado

Mientras el descontento social crece y los pasajeros lanzan consignas como "recuerden votar" en medio de las filas, en Washington el acuerdo parece lejano.

La última propuesta en el Senado contempla financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero excluye a ICE, que irónicamente tiene recursos asegurados hasta 2029 gracias a la ley One Big Beautiful Bill Act.

Este estancamiento legislativo mantiene en vilo la operatividad de los aeropuertos más importantes del país, sin una resolución inmediata a la vista.

Guía de supervivencia para el viajero en 2026

Si no puede posponer su viaje desde Houston, las autoridades recomiendan prepararse para un entorno de escasez:

Provisiones: Lleve agua embotellada y alimentos no perecederos; las tiendas tras el control podrían estar cerradas o ser inaccesibles. Energía: Cargue sus dispositivos al 100% y lleve baterías externas, ya que los puntos de carga en el aeropuerto están saturados. Monitoreo: Consulte los tiempos de espera en portales oficiales antes de salir de casa, aunque sepa que la situación cambia minuto a minuto.

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