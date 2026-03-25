¿Atrapado en el aeropuerto? CLEAR vs. TSA PreCheck: cuál te salvará del caos hoy

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El cierre parcial del gobierno federal ha sumido a los aeropuertos de Estados Unidos en una crisis logística sin precedentes.

Con una escasez crítica de personal en la TSA, las filas de seguridad se han vuelto una lotería de alta tensión, provocando que las búsquedas en Google sobre programas de control acelerado se disparen a niveles récord.

Si tienes un vuelo programado, confiar en la fila estándar podría costarte el viaje. Sin embargo, incluso los servicios premium como TSA PreCheck y CLEAR están sufriendo las consecuencias del apagón administrativo.

El estado de los servicios: ¿Realmente funcionan hoy?

La falta de agentes ha provocado que, en centros de conexión masivos, los beneficios de estos programas se suspendan sin previo aviso.

Interrupciones extremas: El martes, tanto TSA PreCheck como CLEAR quedaron fuera de servicio en Houston (IAH) , donde las esperas rozaron las cuatro horas. En Atlanta (ATL) , el carril PreCheck se saturó tanto que las filas alcanzaron las cinco horas.

La ventaja de CLEAR: En aeropuertos como Nueva Orleans (MSY) , CLEAR logró mantenerse operativo mientras PreCheck cerraba por falta de personal. Algunos viajeros están optando por inscribirse "en el acto" para saltar filas de cuatro horas, aunque la empresa advierte que el servicio es inestable.

Touchless ID: La gran novedad de esta primavera. Ya opera en 65 aeropuertos (incluidos JFK, LAX y ORD) y utiliza reconocimiento facial para agilizar la identidad, eliminando el contacto físico con agentes.

TSA PreCheck: el estándar de oro (cuando hay personal)

Es un programa gubernamental ideal para quienes viajan con frecuencia dentro de EE. UU. y buscan comodidad.

Costo: Entre $76 y $85 por una membresía de cinco años.

Beneficio: No necesitas quitarte zapatos, cinturones o chaquetas, ni sacar laptops de la maleta.

Cómo obtenerlo: Te registras en línea, asistes a una cita para huellas dactilares y recibes tu Número de Viajero Conocido (KTN) en pocos días.

Dato clave: Si tienes Global Entry, ya tienes incluido el TSA PreCheck.

CLEAR+: Velocidad biométrica por suscripción

A diferencia de PreCheck, CLEAR es operado por una empresa privada y no requiere una verificación de antecedentes tan extensa, sino tus datos biométricos (ojos o huellas).

Costo: $209 anuales .

Beneficio: Te permite pasar directamente al frente de la fila de seguridad de la TSA sin mostrar físicamente tu identificación a un agente.

Registro instantáneo: Puedes inscribirte en minutos directamente en el aeropuerto, lo que está salvando a cientos de viajeros en medio de la crisis actual.

Familia: Los menores de 17 años pasan gratis con un miembro adulto.

Touchless ID: La tecnología sin contacto de 2026

Esta versión avanzada de PreCheck está ganando terreno en los principales hubs del país. Utiliza comparación facial para confirmar quién eres en segundos.

Requisito: Ser miembro de TSA PreCheck y tener un perfil activo con aerolíneas como Delta, United, American o Southwest. Activación: Debes subir la información de tu pasaporte a la app de la aerolínea. Identificación: Al llegar al carril exclusivo, una cámara escanea tu rostro y te permite avanzar sin entregar documentos.

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