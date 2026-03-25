Adiós a las carreras en Los Ángeles: las 125 cámaras de velocidad que comenzarán a multar en 2026

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La ciudad de Los Ángeles se prepara para una transformación radical en la vigilancia de sus calles, ya que el consejo municipal dio luz verde definitiva a la instalación de una red de radares de velocidad como parte de un programa piloto de seguridad vial.

La medida, amparada por la ley estatal AB 645, busca frenar el alarmante índice de mortalidad en las vías de California.

Con el exceso de velocidad identificado como una de las mayores amenazas para la salud pública, las autoridades locales han diseñado un despliegue por fases que comenzará el próximo mes y se extenderá durante todo el año.

Cronograma de instalación y advertencias

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ha establecido un calendario estricto para que los conductores se adapten a la nueva tecnología:

Instalación y pruebas (Abril - Julio): Los trabajadores municipales instalarán 125 cámaras en puntos estratégicos. Durante este periodo, los equipos serán calibrados sin emitir sanciones reales.

Campaña de información (Julio - Septiembre): La ciudad lanzará una fase educativa de 60 días para avisar a los residentes sobre la ubicación y el funcionamiento de los radares.

Emisión de advertencias: Durante el inicio del programa, el departamento planea emitir avisos preventivos a quienes cometan su primera infracción, antes de pasar a las multas económicas.

Una respuesta a la crisis de seguridad vial

La urgencia de este programa se sustenta en cifras críticas: el año pasado, 290 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en la ciudad, según datos del LAPD.

La concejala Katy Yaroslavsky subrayó la gravedad de la situación al recordar que los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte infantil tanto en Los Ángeles como a nivel nacional.

"Este programa nos brinda una herramienta para prevenir esas muertes y proteger a los residentes de todos los barrios", declaró tras la votación del consejo.

Distribución geográfica de los radares

Para garantizar la equidad en la vigilancia, la ciudad ha decidido repartir las cámaras de forma proporcional entre sus distritos, priorizando áreas con altos índices de siniestralidad:

Cuota base: Cada distrito de la ciudad recibirá ocho cámaras .

Refuerzo específico: Los distritos 4, 6, 8, 9 y 10 contarán con una cámara adicional (nueve en total) debido a la densidad de tráfico o historial de atropellos en sus calles principales.

Marco legal: la ley AB 645

Este programa piloto es el resultado de la legislación impulsada por la asambleísta Laura Friedman y promulgada por el gobernador Gavin Newsom.

Además de Los Ángeles, otras ciudades como Long Beach, Glendale, San José, Oakland y San Francisco están autorizadas para operar estos sistemas hasta el 1 de enero de 2032.

El éxito del proyecto se medirá mediante un informe de evaluación final en marzo de 2031, el cual determinará si los radares de velocidad se convierten en una medida permanente en todo el estado de California.

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