Meta y YouTube pierden juicio millonario en EEUU: detalles de la sentencia

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 25 de marzo, un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y YouTube por los daños causados a la salud mental de una joven.

Las compañías tecnológicas fueron condenadas a pagar una indemnización de tras determinarse que sus plataformas fueron diseñadas de forma adictiva, perjudicando a la demandante durante su infancia y adolescencia, informó EFE.

¿Qué se conoce sobre la sentencia?

El veredicto establece que se deberá pagar un monto de tres millones de dólares. Según el acuerdo, Meta, dueña de Instagram y Facebook, es responsable del 70% de la compensación, mientras que YouTube deberá cubrir el 30% restante.

La joven de 20 años, identificada en el proceso como K.G.M., alegó que el uso compulsivo de estas aplicaciones le provocó cuadros de depresión, ansiedad y otros trastornos graves. El jurado aún debe decidir si se impondrán multas adicionales por conceptos de fraude o dolor.

Un precedente para miles de casos

Este resultado es considerado una victoria histórica, ya que abre la puerta a la resolución de aproximadamente 1.500 demandas similares contra gigantes tecnológicos. El caso de K.G.M. funcionó como una prueba legal para evaluar si el diseño de herramientas como el "scroll" infinito o los algoritmos de recomendación pueden considerarse productos defectuosos que generan dependencia en menores de edad.

Acuerdos previos y otras condenas

Originalmente, la demanda también incluía a TikTok y Snapchat, pero ambas plataformas llegaron a acuerdos económicos privados antes del juicio para evitar ir al banquillo. Esta sentencia se produce apenas un día después de otra condena contra Meta en Nuevo México, donde la empresa fue multada con 375 millones de dólares por ocultar fallos de seguridad que facilitaban la explotación sexual infantil en sus redes.

Impacto en la industria tecnológica

El fallo en Los Ángeles cuestiona directamente el modelo de negocio de las redes sociales basado en maximizar el tiempo de conexión de los usuarios. Expertos legales señalan que esta decisión podría obligar a las empresas a rediseñar sus aplicaciones y establecer límites más estrictos para proteger a los niños, ante el riesgo de enfrentar multas millonarias en futuros litigios por todo EEUU.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube