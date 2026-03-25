Laura Dogu reactiva su agenda comercial en Caracas: esto dijo sobre los inversionistas de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La delegación de inversionistas y empresas estadounidenses que visitó Caracas esta semana marcó un hito en la nueva etapa de las relaciones comerciales.

Según expresó en su cuenta de X, la encargada de negocios de EEUU, Laura Dogu, el sector privado norteamericano será una pieza clave para lograr la estabilidad y la prosperidad económica en el territorio venezolano.

Durante los encuentros, se subrayó la intención de Washington de apoyar el crecimiento de la inversión extranjera.

Seguridad jurídica y fin de las sanciones

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró ante empresarios reunidos en Miami que el país ofrece ahora un entorno seguro para el retorno de los capitales. Prometió la creación de leyes que protejan las inversiones de forma permanente, sin importar quién esté en el poder, y adelantó que Venezuela se encamina hacia un panorama libre de sanciones económicas por parte de Washington.

Apertura en el sector energético

El sector de la energía es el principal foco de interés. Rodríguez informó que mantuvo más de 200 reuniones con unas 120 empresas de diversas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Asia y Europa. Este movimiento busca aprovechar el proceso de estabilización y las reformas internas para reactivar la industria petrolera y gasífera con apoyo internacional.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube