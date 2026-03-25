¡El petróleo se desploma! Barril de Texas baja: estas son las consecuencias

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Este miércoles, 25 de marzo, el precio del petróleo en EEUU sufrió una fuerte caída, perdiendo un 4,23 % de su valor.

De acuerdo con datos de la agencia EFE, el barril de Texas (WTI) se situó en los 91.95 dólares tras conocerse que el gobierno de Donald Trump inició acercamientos diplomáticos con Irán.

Esta bajada de más de 4 dólares por barril responde al optimismo de los inversores ante posibles acuerdos de paz.

Diálogo entre Washington y Teherán

Durante una rueda de prensa, el presidente estadounidense confirmó que ambos gobiernos están en contacto directo. Según el mandatario, las autoridades iraníes están mostrando una actitud sensata en las negociaciones, lo que abre una puerta para resolver las tensiones políticas que habían mantenido los precios del crudo en niveles altos durante las últimas semanas.

El mercado reaccionó de inmediato a las palabras del presidente estadounidense, quien aseguró que las conversaciones con el país árabe están avanzando por un camino lógico y positivo.

La propuesta de paz

Recientemente también se reveló que EEUU envió a Irán un plan de 15 puntos para finalizar las hostilidades. El documento exige que Irán detenga su programa nuclear y, fundamentalmente, que garantice la libre circulación en el estrecho de Ormuz.

Este canal marítimo es vital para la economía global, ya que por sus aguas pasa el 20 % del petróleo y gas que se consume en todo el mundo.

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