¿Trampa en Maryland? Dueña de casa llama al ICE tras contratar a migrantes para que repararan su techo

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El ambiente laboral en Cambridge, Maryland, se ha visto sacudido por un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha encendido el debate sobre la ética y la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en Estados Unidos.

Este miércoles trascendieron los detalles del arresto de seis obreros de origen guatemalteco, quienes fueron detenidos tras finalizar las labores de reparación en el techo de una vivienda particular.

Lo que ha generado una ola de indignación masiva es la presunta cronología de los hechos. Según los reportes y testimonios recopilados, la propia dueña de la propiedad habría sido quien alertó a las autoridades migratorias justo en el momento en que los trabajadores terminaron de arreglar su hogar, lo que ha sido calificado por activistas como una táctica cruel para evitar posibles pagos o represalias contractuales.

Una detención transmitida en tiempo real

El operativo no pasó desapercibido gracias a la intervención de Bryan Polanco, un compañero de trabajo de los detenidos. Polanco, quien posee residencia permanente en el país y no fue arrestado, utilizó sus redes sociales para transmitir en vivo los 30 minutos que duró la intervención policial.

El video, que se volvió viral en cuestión de horas, muestra el momento exacto en que los agentes se llevan a los seis guatemaltecos bajo custodia.

Durante la grabación, la voz de Polanco refleja la impotencia de la comunidad ante lo que consideran una emboscada. En el clip se escucha al narrador expresar su frustración.

“Hasta los vecinos y los que iban pasando aquí estaban queriendo apoyarnos, pero ya con estos animales no hay nada que hacer”, sentenció en referencia a los agentes del ICE mientras el video acumulaba miles de reproducciones y comentarios de apoyo a los obreros.

Reacción social y el "factor delación"

Este caso ha puesto bajo la lupa el fenómeno de las denuncias civiles utilizadas como herramienta de intimidación laboral. Organizaciones de derechos humanos en Maryland han señalado que este tipo de operativos, impulsados por denuncias de empleadores o clientes, generan un clima de miedo que impide a los trabajadores reclamar salarios justos o condiciones de seguridad básicas.

La indignación en las plataformas digitales no se ha hecho esperar. Usuarios de todo el país han condenado la supuesta acción de la propietaria, señalando que utilizar al ICE como un "servicio de cobranza" o represalia tras recibir un beneficio laboral es una práctica desleal.

Hasta el momento, las autoridades de inmigración no han emitido un comunicado oficial detallando si existía una orden judicial previa o si, efectivamente, el operativo respondió estrictamente a una llamada ciudadana en ese domicilio.

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