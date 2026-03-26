Juez ordena juicio contra ICE: Qué se esconde en las celdas de Nueva York?

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La justicia federal de Nueva York acorrala judicialmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras revelarse alarmantes denuncias sobre el trato que reciben los extranjeros en sus oficinas de Manhattan.

El juez Lewis Kaplan programó para el próximo 26 de mayo el inicio de un proceso judicial que responde a una demanda colectiva por violaciones a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución.

Voces a favor

Organizaciones como Make The Road y la Unión de Libertades Civiles sostienen que la agencia somete a los detenidos a un entorno de hacinamiento extremo e insalubridad en el edificio del 26 Federal Plaza según reseña la agencia EFE.

Es importante destacar que estas personas, capturadas a menudo durante citas legales de rutina, carecen de acceso a representación legal básica y permanecen en condiciones que los activistas califican como punitivas y degradantes.

Pruebas

Evidencias visuales presentadas ante la corte muestran escenas de internos durmiendo en el suelo y compartiendo servicios sanitarios sin privacidad mínima ni acceso a higiene básica.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional niega que estas instalaciones funcionen como centros de detención permanentes, los testimonios sobre la falta de alimento y medicinas incrementan la presión sobre la Administración.

Resulta importante el hecho de que la agencia federal restringió el acceso a congresistas que intentaron fiscalizar las instalaciones, lo que derivó en una orden judicial previa para mejorar el entorno de confinamiento.

El juicio de mayo evaluará las pruebas obtenidas tras meses de interrogatorios a altos mandos de ICE, marcando un precedente en la protección de los derechos civiles de la población inmigrante en suelo estadounidense.

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