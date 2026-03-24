¿El marzo más caluroso en el oeste de EEUU? Estas son las ciudades que “arderán” a más de 100 grados

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Una potente zona de alta presión sobre el oeste de Estados Unidos impulsa un episodio de calor histórico que ya registra récords de temperatura en pleno marzo.

Tras un breve respiro al inicio de la semana, el fenómeno meteorológico retomará fuerza a partir del martes, elevando los termómetros entre 10 y 20 grados por encima del promedio habitual para esta época del año.

Expertos advierten que este patrón térmico, más propio de los meses de mayo o junio, se desplaza gradualmente hacia el este, transformando el panorama primaveral en un escenario de verano anticipado que pone en alerta a millones de residentes.

Ciudades

Según detalla Mundo Now, estas son las ciudades y zonas bajo vigilancia con las temperaturas máximas que podrían registrar:

Palm Springs, California: 108 grados Fahrenheit

Phoenix, Arizona: 105 grados Fahrenheit

Las Vegas, Nevada: 94 grados Fahrenheit

Denver, Colorado: 90 grados Fahrenheit

Salt Lake City, Utah: 88 grados Fahrenheit

Los Ángeles, California: 27 grados Celsius

Riesgos de salud

La persistencia de esta "cúpula de calor" no solo amenaza con establecer nuevos hitos diarios, sino que también incrementa significativamente el riesgo para la población vulnerable.

Es importante que los ciudadanos sigan las recomendaciones de las autoridades, como mantener una hidratación constante, utilizar vestimenta ligera y limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas de mayor radiación.

El caso de Denver es especialmente llamativo, ya que alcanzar los 90 grados en esta fecha marcaría un hito inédito en sus registros históricos, subrayando la magnitud de un fenómeno climático que altera drásticamente los ciclos estacionales en todo el país.

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