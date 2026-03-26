¡No Kings! El movimiento masivo contra Trump que paralizará EEUU:  ¿Cuándo y dónde? 

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Bajo la consigna “En Estados Unidos no tenemos reyes”, el movimiento nacional No Kings convocó una jornada de movilizaciones que promete ser histórica.

Los organizadores buscan movilizar a millones de ciudadanos en los 50 estados del país y el Distrito de Columbia para denunciar lo que califican como un ejercicio autoritario del poder por parte de la administración de Donald Trump.

¿Cuándo y a qué hora son las marchas?

La cita principal es este sábado 28 de marzo de 2026. Aunque los horarios varían según la ciudad, los eventos centrales ya han sido confirmados por medios como USA Today:

Nueva York: La concentración principal iniciará a las 2:00 p.m. en Manhattan, con la participación confirmada de residentes de los cinco distritos.

Filadelfia: La jornada arranca al mediodía en el City Hall.

Washington D.C., Chicago y San Francisco: Se esperan actos simbólicos y concentraciones en puntos emblemáticos durante toda la tarde.

El movimiento logró registrar eventos locales en todos los rincones de la nación. Entre los puntos de mayor afluencia confirmados se encuentran:

California: Movilizaciones masivas en el Área de la Bahía y San Francisco.

Minnesota: Gran despliegue en las Twin Cities .

Illinois y Colorado: Marchas en Chicago y Denver.

Washington: Protestas confirmadas en Seattle.

¿Cómo ubicar una protesta cerca de ti?

Para facilitar la participación, los organizadores han habilitado un mapa interactivo.

Si resides en EEUU, puedes ingresar tu código postal en los sitios oficiales NoKings.org o mobilize.us para conocer el punto de encuentro exacto, los oradores confirmados y las medidas de seguridad para la jornada pacífica.

Esta no es la primera vez que el movimiento "No Kings" mide su fuerza. En junio de 2025, millones de personas salieron a las calles por primera vez, seguidas por una asombrosa cifra de siete millones de manifestantes en octubre del mismo año.

Con más de 2,700 eventos registrados para este sábado, el movimiento busca reafirmar los principios democráticos frente a las políticas de la Casa Blanca.

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