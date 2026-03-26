Cae precio del crudo Brent: así reaccionaron las bolsas de Asia este 25 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Los principales indicadores petroleros internacionales cerraron la jornada de este miércoles con una tendencia a la baja con respecto a la jornada del martes, movimientos influenciados por las expectativas de los inversores respecto a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, orientadas a detener el conflicto bélico que se desarrolla desde finales de febrero.

El barril de petróleo brent para entrega en mayo cae este miércoles un 3,96 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 100,35 dólares, ante una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio.

De manera similar, el crudo intermedio de Texas (WTI), referencia para el mercado estadounidense, registró una caída del 2,2 %. Al cierre de las operaciones de este miércoles, el precio por barril se ubicó en los 90,32 dólares, informó EFE.

Reacción de las bolsas asiáticas

A diferencia del sector petrolero, las plazas financieras en Asia mostraron optimismo. Los mercados de la región cerraron con ganancias: la bolsa de Tokio subió un 2,87 %; Seúl un 1,59 %; Shanghái un 1,3 % y Hong Kong un 1,09 %.

Aunque Irán rechazó inicialmente la propuesta de paz de Estados Unidos, ha planteado cinco condiciones específicas para el cese de hostilidades. Entre estas exigencias destacan las reparaciones económicas y el control operativo sobre el estrecho de Ormuz, un hecho que ha sido directamente influyente en la volatilidad de los mercados.

¿Por qué es tan importante Ormuz para los mercados?

Este paso marítimo es un punto crítico para la economía mundial, ya que por sus rutas transita aproximadamente el 20 % del transporte marítimo de petróleo global. Cualquier cambio en su administración o seguridad tiene un impacto directo en el suministro de energía.

Sobre este escenario, el analista Fawad Razaqzada, de FOREX.com, señaló que "los mercados aún esperan un acuerdo de alto el fuego, ahora que al menos las dos partes están intercambiendo mensajes".

Sin embargo, advirtió que la estabilidad es frágil, indicando que los operadores "podrían perder confianza si no se logran progresos pronto", lo que mantendría el costo del crudo por encima de los 100 dólares debido a la incertidumbre.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube