Salario mínimo en Chicago 2026: ¿Cuánto ganarán los trabajadores con propina tras el veto del alcalde?

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El futuro financiero de miles de trabajadores en Chicago, Illinois, ha quedado blindado. El alcalde Brandon Johnson ha ejercido oficialmente su poder de veto para anular una propuesta del Concejo Municipal que pretendía congelar el salario base de los empleados que reciben propinas.

Con esta acción, el alcalde asegura que la eliminación gradual del "crédito por propina" continúe su curso legal, permitiendo que los trabajadores de la hospitalidad alcancen la paridad salarial total en 2028.

¿Por qué es importante este veto hoy?

La semana pasada, un grupo de concejales intentó pausar los aumentos, dejando el salario base estancado en $12.62 por hora.

Argumentaban que los restaurantes locales necesitaban un respiro económico.

Sin embargo, el veto de Johnson desactiva ese freno, calificando la intención del Concejo como un retroceso en los derechos de la clase trabajadora.

Contexto Político: Para anular este veto, el Concejo Municipal necesitaría 34 votos. En la votación original solo obtuvieron 30, lo que hace casi imposible que el freno al salario se reactive este año.

Lo que debes saber sobre tu pago

Como residente o trabajador en Chicago, estos son los datos oficiales y actualizados que debes manejar:

Salario actual (Marzo 2026): el sueldo base para trabajadores con propina se mantiene en $12.62.

el sueldo base para trabajadores con propina se mantiene en $12.62. Próximo aumento (1 de julio de 2026): gracias al veto, el salario base subirá para cubrir el 84% del salario mínimo general (se estima que superará los $13.50, dependiendo del ajuste final por inflación).

gracias al veto, el salario base subirá para cubrir el 84% del salario mínimo general (se estima que superará los $13.50, dependiendo del ajuste final por inflación). La regla de oro: si tus propinas más tu sueldo base no suman al menos $16.60 por hora (el mínimo general actual), tu empleador está obligado por ley a depositarte la diferencia.

si tus propinas más tu sueldo base no suman al menos $16.60 por hora (el mínimo general actual), tu empleador está obligado por ley a depositarte la diferencia. Protección universal: estas leyes aplican para todos, sin importar tu estatus migratorio. Reportar irregularidades ante la Oficina de Normas Laborales de Chicago es un derecho seguro.

Recurso de ayuda: Si sientes que no se está cumpliendo el pago correcto, puedes visitar la oficina de Business Affairs and Consumer Protection (BACP) en el City Hall o llamar al 311.

El impacto en los negocios locales

"Todavía no tenemos ese dinero apartado para cubrir este gasto extra, vamos a ver cómo le hacemos", comentan dueños de restaurantes locales ante la noticia.

La industria anticipa que, para absorber estos costos, los consumidores verán:

Un ajuste moderado en los precios de los menús. La implementación más frecuente de "cargos por servicio". Optimización de horarios para el personal.

Tendencia: Chicago es la ciudad más grande del país en implementar este cambio de forma independiente, sirviendo de modelo para otras metrópolis que buscan eliminar el salario mínimo diferenciado.

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