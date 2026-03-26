¡Atención Chicago! Consulado móvil de México habilita citas para trámites y registros: conozca las fechas

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El Consulado General de México en Chicago mantiene activa su jornada de “consulado sobre ruedas” hasta este sábado 28 de marzo.

Dicha iniciativa busca acercar servicios consulares a los mexicanos que residen en Illinois y zonas cercanas, especialmente en lugares donde trasladarse a la sede central puede ser complicado.

La jornada se lleva a cabo en la ciudad de Rockford, al noroeste de Chicago, y comenzó el martes 24 de marzo, ofreciendo atención mediante citas previamente programadas, según informa Telemundo.

Servicios consulares disponibles

Durante esta jornada móvil, los ciudadanos pueden realizar distintos trámites esenciales sin necesidad de acudir a la oficina principal. Entre los servicios más importantes se encuentran:

Expedición y renovación de pasaportes

Matrícula consular para identificación oficial

Credencial para votar desde el exterior

Registro de actas de nacimiento

Además, el consulado ofrece asesoría legal en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos. El departamento de comunidades se suma a la jornada para brindar orientación gratuita en áreas de educación, finanzas y salud, fortaleciendo el apoyo integral a la comunidad.

Cómo agendar una cita

Para acceder a los servicios, es necesario programar una cita con anticipación. Las personas interesadas pueden hacerlo de las siguientes formas:

Llamando o enviando un mensaje por WhatsApp al 1 (424) 309-0009

A través de la página oficial de citas del consulado

Enviando un correo electrónico a conchicago@sre.gob.mx en caso de emergencias

El consulado recalca que todas las citas son gratuitas y alerta sobre posibles estafas de gestores que cobran por este servicio, recordando la importancia de usar canales oficiales.

Entre los números de contacto disponibles se encuentra el Departamento de Protección del consulado (1-888-755-5511) y el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), que ofrece atención las 24 horas.

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