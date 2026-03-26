¡Nuevas fechas de prioridad! Boletín de Visas 2026 avanza para abril: estas son las categorías beneficiadas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de EEUU, publicó recientemente el Boletín de Visas de abril de 2026, mostrando un progreso notable en la mayoría de las categorías para los países que no tienen exceso de solicitudes.

De acuerdo con La Nación, dicha actualización representa una oportunidad clave para quienes buscan la residencia legal, ya que los tiempos de espera se acortaron más de lo previsto.

Sin embargo, las autoridades migratorias acompañaron estas buenas noticias con una advertencia importante: existe la posibilidad de que las fechas retrocedan o se congelen en los próximos meses si la demanda de trámites supera los límites legales permitidos.

Mejoras en las categorías familiares

El boletín refleja un movimiento positivo en las fechas que permiten finalizar el trámite de residencia por lazo familiar. Para la mayoría de los países, la situación actual es la siguiente:

Hijos solteros de ciudadanos (F1) : la fecha de corte se sitúa en mayo de 2017.

: la fecha de corte se sitúa en mayo de 2017. Parejas e hijos menores de residentes (F2A) : es una de las más adelantadas, con fecha en febrero de 2024.

: es una de las más adelantadas, con fecha en febrero de 2024. Hijos adultos, casados y hermanos (F2B, F3 y F4): Aunque presentan esperas más largas por la alta demanda, también registraron avances en este periodo.

Situación de las visas de trabajo

En el ámbito laboral, varias categorías se encuentran en estado "current", lo que significa que no hay lista de espera y los candidatos elegibles pueden avanzar de inmediato.

Talentos y profesionales (EB-1 y EB-2) : se mantienen sin demoras para casi todas las nacionalidades, excepto para China e India.

: se mantienen sin demoras para casi todas las nacionalidades, excepto para China e India. Trabajadores calificados (EB-3) : la fecha avanzó hasta junio de 2024 para países sin sobrecupo.

: la fecha avanzó hasta junio de 2024 para países sin sobrecupo. Inversionistas (EB-5): hay disponibilidad total de visas, especialmente para quienes invierten en proyectos en zonas rurales.

¿Por qué avanzaron las fechas y qué podría cambiar?

El progreso actual se debe a que algunas nacionalidades no utilizaron todos sus cupos, permitiendo que esos espacios se asignen a otros países. Esto aceleró el ritmo de procesamiento de manera inesperada.

No obstante, si el número de solicitudes pasa el límite, que son de 226.000 visas familiares y 140.000 laborales al año, el gobierno podría aplicar un "retroceso".

Esto detendría o atrasaría las fechas actuales para no superar los topes anuales de emisión de visas. En el peor de los casos, si se alcanzan los límites permitidos, algunas categorías podrían declararse "no disponibles" hasta el próximo año.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube