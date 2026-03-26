Georgia elimina impuesto a la gasolina por tiempo limitado: ¿De cuánto será el ahorro?

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La economía de los hogares sureños recibe un respiro necesario ante la escalada incesante de los costos de energía. Las tensiones internacionales de este trimestre provocaron un aumento abrupto en el valor del petróleo, lo que afecta directamente el presupuesto destinado al transporte diario.

Esta situación crítica obligó a los legisladores a buscar mecanismos de urgencia para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. La volatilidad del mercado global mantiene en alerta a las familias que dependen de sus vehículos para trabajar y trasladar suministros básicos.

El gobernador de Georgia firmó la ley que suspende impuesto a la gasolina en Georgia por 60 días, tras una aprobación unánime en el Senado. Según, The Center Square, confirma que la eliminación de 33 centavos por galón entra en vigor de forma inmediata.

¿Cuál es el alcance de la medida que suspende impuesto a la gasolina?

La normativa suprime el cobro de 33 centavos en la gasolina regular y 37 centavos en el combustible diésel durante los próximos dos meses. Esta decisión administrativa intenta contener el alza de precios que llevó el galón de 2.70 a 3.65 dólares en apenas treinta días de fluctuación.

El beneficio se extiende a transportistas y pequeñas empresas que enfrentan costos logísticos elevados por la crisis energética actual. Las autoridades esperan que esta reducción impositiva genere un efecto dominó que estabilice también el precio final de los alimentos y otros productos de consumo.

Los conductores verán reflejado este cambio directamente en las estaciones de servicio de condados como Fulton, donde el costo superaba recientemente los 3.8 dólares. La suspensión temporal actúa como un escudo financiero frente a la incertidumbre que domina los mercados petroleros a nivel mundial.

¿Cómo ahorrar 10% más?

Para obtener una eficiencia superior al 10% adicional, los expertos sugieren comparar precios mediante aplicaciones móviles antes de llenar el tanque. Estas herramientas digitales filtran las opciones más económicas por distancia y tipo de combustible, lo que permite ahorros acumulativos significativos cada semana.

El método de pago también influye en la factura final, ya que muchas estaciones ofrecen descuentos de hasta 15 centavos por pagar en efectivo. Alternativamente, el uso de tarjetas de crédito con sistemas de devolución de dinero ayuda a compensar los cargos adicionales en los establecimientos de autoservicio.

Mantener la presión correcta en los neumáticos y reducir la velocidad en carretera mejora el rendimiento del motor de manera notable. Una conducción eficiente puede optimizar el consumo entre un 15% y un 20%, lo que reduce la frecuencia de las visitas a la gasolinera local.

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