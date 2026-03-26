No te arriesgues: ¿Qué ocurre si haces trampa en el examen de conducir en Illinois?

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La normativa vial en el estado de Illinois presenta modificaciones tras la entrada en vigencia de la ley HB 2983, la cual establece sanciones específicas para quienes intenten cometer fraude durante la evaluación.

Bajo esta nueva regulación, el uso de micrófonos ocultos, teléfonos celulares o cualquier método que permita a un tercero responder por el solicitante será clasificado como trampa.

La Secretaría de Estado informó que estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso, permitiendo además la administración de pruebas escritas en formato digital.

Periodos de suspensión y penalidades

El régimen de sanciones varía según la gravedad del fraude detectado durante el examen de conducir:

Trampa individual: Si se descubre a un aspirante realizando trampa por cuenta propia, se le impondrá una espera obligatoria de 30 días para volver a presentar la evaluación.

Si se descubre a un aspirante realizando trampa por cuenta propia, se le impondrá una espera obligatoria de para volver a presentar la evaluación. Fraude con terceros: En casos donde el engaño involucre la participación de otra persona (ayuda externa), el derecho a obtener la licencia en el estado será suspendido automáticamente por 12 meses.

Seguridad para ciclistas y peatones

La Ley de Seguridad Vial y Modernización del DMV también incorpora cambios enfocados en la protección de usuarios vulnerables.

La nueva legislación exige que los conductores de vehículos motorizados cambien de carril obligatoriamente antes de rebasar a un ciclista. Asimismo, se han actualizado las guías oficiales para incluir prácticas de convivencia con peatones en las vías públicas del estado.

Protocolo de evaluación actualizado

Para completar el proceso, los interesados deben acudir a una sede del DMV para la revisión de la vista, la prueba escrita y el examen práctico. Tras aprobar, el solicitante recibe una credencial temporal con validez de 90 días mientras el documento definitivo es enviado por correo postal al domicilio registrado.

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