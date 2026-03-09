Licencia de conducir en Nueva York: así puedes obtenerla con la guía de puntos

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York consolida la integración de sus residentes a través de la Ley Luz Verde, una normativa que permite a cualquier persona mayor de 16 años tramitar su licencia de conducir sin importar su estatus migratorio.

Para avanzar con la solicitud, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige un sistema de verificación donde el interesado debe reunir al menos seis puntos de identidad mediante documentos como pasaportes extranjeros, identificaciones consulares o registros académicos.

Este mecanismo resulta importante para miles de conductores, ya que elimina la necesidad de presentar un número de Seguro Social, facilitando así el acceso a seguros vehiculares y una circulación legal que refuerza la seguridad vial en todo el territorio estatal.

Recomendaciones

Suma bien tus puntos: utiliza la calculadora oficial del DMV en línea para asegurar que tus documentos (como el IDNYC o la licencia extranjera) sumen exactamente los seis puntos antes de acudir a la oficina.

utiliza la calculadora oficial del DMV en línea para asegurar que tus documentos (como el IDNYC o la licencia extranjera) sumen exactamente los seis puntos antes de acudir a la oficina. Prepara tu examen: descarga el manual del conductor actualizado a 2026 y realiza los simuladores de examen teórico gratuitos para evitar reprobar en el primer intento.

descarga el manual del conductor actualizado a 2026 y realiza los simuladores de examen teórico gratuitos para evitar reprobar en el primer intento. Evita las estafas: realiza todos tus pagos y citas únicamente a través del portal oficial del DMV; no entregues dinero a gestores externos que prometen "acelerar" el proceso.

realiza todos tus pagos y citas únicamente a través del portal oficial del DMV; no entregues dinero a gestores externos que prometen "acelerar" el proceso. Diferencia tu documento: recuerda que esta licencia lleva la marca "Not for Federal Purposes", así que mantén tu pasaporte a mano si planeas realizar viajes aéreos dentro de EEUU.

Consideraciones

Según detalla El Cronista, los solicitantes que obtienen este documento deben cumplir con un proceso riguroso que incluye un examen teórico, un curso de seguridad y la prueba práctica de manejo.

No obstante, los usuarios deben tener en cuenta que esta licencia tiene un carácter estrictamente estatal y no cumple con los estándares de la Real ID.

Por lo tanto, aunque otorga plenos derechos para conducir y sirve como identificación válida en Nueva York, no funciona para abordar vuelos nacionales ni para ingresar a edificios federales.

Para evitar retrasos, las autoridades recomiendan verificar que los documentos estén vigentes y traducidos, además de agendar las citas con antelación ante la alta demanda que registra el DMV este 2026.

