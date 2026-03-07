Washington DC prohíbe reuniones de jóvenes en zonas clave: sepa cuáles son

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Metropolitana de Washington DC refuerza la vigilancia este fin de semana mediante la activación de toques de queda selectivos para menores de 18 años.

Esta medida preventiva responde al aumento de las temperaturas y busca evitar aglomeraciones que comprometan el orden público en sectores estratégicos de la capital.

Bajo la Ley de Enmienda Temporal del Toque de Queda Juvenil de 2025, las autoridades prohíben reuniones de nueve o más jóvenes en espacios públicos o establecimientos comerciales entre las 8:00 p.m. y las 11:00 p.m., desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de marzo de 2026.

Zonas

Según detalla El Tiempo Latino, las zonas que incluye el toque de queda son:

Zonas bajo restricción este fin de semana: corredor de U Street: Delimitado por V Street NW al norte, Florida Avenue y 9th Street NW al este, T Street NW al sur y 15th Street NW al oeste.

corredor de U Street: Delimitado por V Street NW al norte, Florida Avenue y 9th Street NW al este, T Street NW al sur y 15th Street NW al oeste. Zona Navy Yard: comprendida entre la I-695 y Virginia Avenue SE al norte, 8th Street SE al este, el río Anacostia al sur y South Capitol Street SE al oeste.

Importante

El cumplimiento de esta normativa resulta importante para garantizar la tranquilidad de los residentes y la protección de los propios menores en áreas de alta afluencia.

Los agentes tienen la facultad de retirar a cualquier joven que infrinja la restricción en las zonas delimitadas, las cuales operan bajo un esquema de seguridad intensificada antes de que entre en vigor el toque de queda general de la ciudad a las 11:00 p.m.

El plan operativo prioriza sectores de entretenimiento y zonas ribereñas donde históricamente se concentran grandes grupos durante los primeros días cálidos del año.

