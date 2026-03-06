¿Vas a cruzar a EEUU? Verifica si cambió el horario de tu puente tras el Daylight Saving Time

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, gran parte de los Estados Unidos le dará la bienvenida al Horario de Verano (Daylight Saving Time).

A las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora, lo que significa que el sol se pondrá más tarde y se disfrutará de tardes con más luz natural.

Este ajuste estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2026. Aunque la mayoría de los dispositivos digitales realizarán el cambio automáticamente, si tienes relojes analógicos en casa, recuerda adelantarlos antes de irte a dormir el sábado por la noche.

Excepción en la frontera: municipios que sí cambian

Aunque México eliminó el horario de verano a nivel nacional, los municipios de la franja fronteriza sí ajustarán sus relojes este 8 de marzo para mantenerse en sintonía con la actividad comercial de Estados Unidos:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito.

Chihuahua: Ciudad Juárez, Ojinaga, Janos y Guadalupe.

Coahuila: Piedras Negras, Acuña, Jiménez y Nava.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Camargo.

Dato Clave: Si vives en el interior de México, a partir del domingo tendrás una hora de diferencia con estas ciudades fronterizas y con los Estados Unidos.

¿Cambian los horarios de los Puentes Internacionales?

No. Los horarios de operación de los puertos de entrada administrados por CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) se mantienen iguales, pero se rigen por la hora local estadounidense. Si un puente abre a las 6:00 a.m., seguirá abriendo a las 6:00 a.m. del nuevo horario.

Estatus de los principales cruces:

Puerto de Entrada Horario Vehicular San Ysidro / Calexico West 24 horas / 7 días Paso del Norte / Bridge of the Americas 24 horas / 7 días Laredo (Puentes I y II) / Hidalgo 24 horas / 7 días Eagle Pass (Puente II) 24 horas / 7 días Andrade / Los Algodones 6:00 a.m. – 10:00 p.m. Anzaldúas / Nogales Mariposa 6:00 a.m. – 10:00 p.m. Colombia Solidarity 8:00 a.m. – Midnight

Herramientas para evitar esperas

Para evitar sorpresas con el tráfico fronterizo tras el cambio de hora, se recomienda utilizar la aplicación o el sitio web oficial CBP Border Wait Times. Aquí podrás verificar en tiempo real:

Hours of Operation: Confirmación de horarios de cada carril. Tiempos de espera: Datos actualizados para carriles General, Ready Lane y SENTRI. Avisos especiales: Cierres temporales o restricciones en cruces peatonales como PedWest.

