¿Vas a cruzar a EEUU? Verifica si cambió el horario de tu puente tras el Daylight Saving Time

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, gran parte de los Estados Unidos le dará la bienvenida al Horario de Verano (Daylight Saving Time).
A las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora, lo que significa que el sol se pondrá más tarde y se disfrutará de tardes con más luz natural.
Este ajuste estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2026. Aunque la mayoría de los dispositivos digitales realizarán el cambio automáticamente, si tienes relojes analógicos en casa, recuerda adelantarlos antes de irte a dormir el sábado por la noche.
Excepción en la frontera: municipios que sí cambian
Aunque México eliminó el horario de verano a nivel nacional, los municipios de la franja fronteriza sí ajustarán sus relojes este 8 de marzo para mantenerse en sintonía con la actividad comercial de Estados Unidos:
-
Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito.
-
Chihuahua: Ciudad Juárez, Ojinaga, Janos y Guadalupe.
-
Coahuila: Piedras Negras, Acuña, Jiménez y Nava.
-
Nuevo León: Anáhuac.
-
Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Camargo.
Dato Clave: Si vives en el interior de México, a partir del domingo tendrás una hora de diferencia con estas ciudades fronterizas y con los Estados Unidos.
¿Cambian los horarios de los Puentes Internacionales?
No. Los horarios de operación de los puertos de entrada administrados por CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) se mantienen iguales, pero se rigen por la hora local estadounidense. Si un puente abre a las 6:00 a.m., seguirá abriendo a las 6:00 a.m. del nuevo horario.
Estatus de los principales cruces:
|Puerto de Entrada
|Horario Vehicular
|San Ysidro / Calexico West
|24 horas / 7 días
|Paso del Norte / Bridge of the Americas
|24 horas / 7 días
|Laredo (Puentes I y II) / Hidalgo
|24 horas / 7 días
|Eagle Pass (Puente II)
|24 horas / 7 días
|Andrade / Los Algodones
|6:00 a.m. – 10:00 p.m.
|Anzaldúas / Nogales Mariposa
|6:00 a.m. – 10:00 p.m.
|Colombia Solidarity
|8:00 a.m. – Midnight
Herramientas para evitar esperas
Para evitar sorpresas con el tráfico fronterizo tras el cambio de hora, se recomienda utilizar la aplicación o el sitio web oficial CBP Border Wait Times. Aquí podrás verificar en tiempo real:
-
Hours of Operation: Confirmación de horarios de cada carril.
-
Tiempos de espera: Datos actualizados para carriles General, Ready Lane y SENTRI.
-
Avisos especiales: Cierres temporales o restricciones en cruces peatonales como PedWest.
