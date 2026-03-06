Trump prepara una ofensiva legal contra La Habana: EEUU evalúa cargos penales contra gobierno cubano

Suscríbete a nuestros canales

El escenario político en el Caribe enfrenta una transformación radical ante el incremento de la presión diplomática y judicial de los Estados Unidos (EEUU). El Poder Ejecutivo coordina esfuerzos entre diversas agencias para documentar presuntos delitos cometidos por el gobierno en La Habana.

Esta estrategia busca replicar el modelo aplicado recientemente contra otros líderes regionales para desmantelar gobiernos. Los analistas internacionales prevén que estas acciones incrementen el aislamiento financiero y comercial de la isla durante el presente ciclo anual.

La fiscalía federal acumula testimonios y evidencias que podrían sustentar casos vinculados al tráfico de sustancias ilícitas y actos violentos.

El gobierno de Trump evalúa presentar cargos penales contra el gobierno de Cuba, según una fuente de NBC News cercana a las deliberaciones de seguridad nacional. La información revela que el Departamento de Justicia analiza imputar a altos funcionarios por su presunta vinculación con el narcoterrorismo.

¿Qué delitos incluye la investigación contra Cuba?

La administración desarrolla posibles causas penales relacionadas con temas de drogas y episodios de violencia que afectan los intereses de seguridad nacional. Varias agencias federales participan en la recolección de pruebas para imputar directamente al Partido Comunista de Cuba o a sus principales líderes.

Incluso sin una intervención militar directa, estas acusaciones federales aumentarán la presión pública y justificarán la imposición de sanciones económicas más severas. El Departamento de Estado ya estudia cómo estas medidas legales reforzarán el embargo comercial que rige desde hace décadas.

Legisladores cubanoamericanos instan al Departamento de Justicia a considerar cargos contra Raúl Castro por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate en 1996. El fiscal general de Florida anunció esta semana la reapertura de un caso estatal por la muerte de cuatro pilotos voluntarios.

¿Cuál es la postura presidencial de Trump?

El mandatario estadounidense aseguró en una entrevista reciente con CNN que la isla colapsará pronto debido a la extrema debilidad de su economía. Trump señaló que el cese de los envíos de petróleo desde Venezuela dejó al sistema cubano en una situación de vulnerabilidad total.

"Cuba va a caer muy pronto, están listos después de cincuenta años", declaró el presidente al referirse al papel del secretario Marco Rubio. Trump elogió la gestión de Rubio en la Sala Este y afirmó que es solo cuestión de tiempo.

El secretario de Estado calificó el estado actual de la isla como inaceptable tras la reciente muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses en aguas territoriales. Rubio insiste en que el gobierno cubano debe implementar reformas drásticas para abrir espacios de libertad económica y política al pueblo.

¿Qué obstáculos enfrenta la estrategia de EEUU?

La existencia de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo complica cualquier acción legal o militar debido al contrato de arrendamiento vigente desde 1903. Este acuerdo solo puede rescindir con la aprobación de ambas naciones, lo que genera un dilema logístico y diplomático para Washington.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, acusa al secretario Rubio de impulsar una agenda personal y extremista. El canciller afirma que las políticas actuales sacrifican los intereses nacionales de EEUU para favorecer intereses particulares en Florida.

A pesar de las críticas, el gobierno republicano mantiene su enfoque de máxima presión mientras concluyen otras operaciones militares en el extranjero. El Departamento de Justicia continúa el análisis de los expedientes para determinar el momento exacto de presentar las acusaciones ante los tribunales.

