EEUU abre el mercado al oro venezolano mediante la Licencia 51: condiciones y logística

El Departamento del Tesoro de los EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió una nueva medida que permite retomar ciertas operaciones comerciales con el oro producido en Venezuela.

La decisión representa un cambio en las restricciones vigentes, permitiendo que empresas estadounidenses participen en la cadena de compra, transporte y refinado de este metal precioso.

De acuerdo con el comunicado oficial, dicha medida beneficia directamente a compañías establecidas en suelo estadounidense que deseen importar el mineral para procesarlo y, posteriormente, venderlo dentro o fuera del país.

Alcance de la medida y empresas permitidas

La Licencia General 51 permite la compra, almacenamiento, transporte y exportación de oro de origen venezolano. Estas actividades podrán ser realizadas por la empresa estatal Minerven y sus filiales, siempre que el destino final sea EEUU para su refinación o reventa.

No obstante, solo podrán participar las empresas estadounidenses que hayan sido legalmente constituidas antes del 29 de enero de 2025.

Bajo la nueva normativa también quedan restringidas las transacciones con actores económicos de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. La medida aplica también a organizaciones vinculadas o dirigidas por estos países.

Condiciones legales y resolución de conflictos

Para que las operaciones sean válidas, todos los contratos firmados con el Gobierno de Venezuela o Minerven deben establecer claramente que se rigen por las leyes de los EEUU. Además, cualquier problema legal o disputa que surja entre las partes deberá resolverse exclusivamente en tribunales estadounidenses.

Control de pagos y fondos de depósito

Los pagos de dinero que se deban realizar a personas o entidades sancionadas no podrán entregarse directamente. El dinero deberá depositarse en cuentas especiales controladas, conocidas como Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según lo dispuesto en las órdenes ejecutivas recientes.

Se exceptúan de esta norma los pagos destinados a impuestos locales, permisos y tasas operativas en Venezuela.

Logística y servicios permitidos

La licencia también autoriza la contratación de servicios necesarios para mover el mineral. Esto incluye el alquiler de barcos, la contratación de seguridad privada, la compra de seguros marítimos y el pago de servicios en puertos y terminales venezolanos, incluso si estos son administrados por el gobierno de ese país.

También se permite realizar todas las auditorías legales y ambientales previas para garantizar la seguridad de la operación.

