Salario mínimo en NYC: trabajadores hispanos exigen $17 por hora más propinas

Mientras Nueva York se prepara para consolidar el popular programa de comedores al aire libre, Dining Out NYC, una potente ofensiva sindical liderada por trabajadores inmigrantes está condicionando su expansión: exigen el fin del "salario submínimo" y la garantía del pago completo de $17 por hora.

Con una fuerza laboral donde más del 60% son hispanos, la lucha por un salario justo ha dejado de ser una petición sectorial para convertirse en una cuestión de supervivencia frente a una caída histórica en las propinas y el asfixiante costo de vida en la Gran Manzana.

La brecha salarial: $11.35 frente a la realidad

Actualmente, la ley permite que los restaurantes paguen a camareros y bartenders un salario base muy inferior al mínimo legal, confiando en que las propinas compensen el resto.

Salario base actual: $11.35 por hora.

Mínimo legal vigente: $17.00 por hora.

El problema: Los trabajadores denuncian que las propinas "se han ido al suelo" debido a la inflación, el menor turismo invernal y el temor de la comunidad migrante a salir a las calles, lo que deja a miles de familias por debajo del umbral de pobreza.

"Esta es una oportunidad para poner fin al injusto salario 'submínimo' que obliga a miles de neoyorquinos a luchar por el alquiler y la comida", afirmó Naila Rosario, representante de One Fair Wage.

Radiografía de la industria en 2026

El sector gastronómico es el espejo de la comunidad latina en Nueva York. Según datos de WiFi Talents, el impacto de cualquier reforma salarial tiene un rostro mayoritariamente inmigrante:

Categoría Porcentaje / Cifra Trabajadores Hispanos/Latinos +60% del sector Nacidos fuera de EE. UU. +55% de los empleados Dueños de restaurantes latinos 42% del total en NYC Beneficiarios potenciales 300,000 trabajadores en todo el estado

Dining Out NYC: ¿Motor económico o carga laboral?

La administración local presenta los comedores al aire libre como un éxito post-pandemia, pero los empleados como Gio Uribe advierten que más mesas significan más trabajo, una carga que no pueden sostener sin un sueldo digno.

La consigna en las audiencias del Concejo Municipal es clara: "Sin salario justo, no hay comidas al aire libre".

El debate empresarial

Mientras los sindicatos miran hacia estados como California u Oregón, donde ya se paga el mínimo completo más propinas, las cámaras empresariales locales temen cierres masivos.

No obstante, informes de experiencias en Chicago y Washington D.C. muestran que los costos laborales solo subieron un 3%, sin afectar la viabilidad de los negocios.

