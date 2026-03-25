¿Servicios religiosos en español para esta Semana Santa? Florida ya tiene calendario de actividades

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El cronograma para la Semana Santa 2026 en la iglesia St. Hugh iniciará formalmente el 29 de marzo con la celebración del Domingo de Ramos. La agenda parroquial contempla una combinación de ritos tradicionales, como el Oficio de Tinieblas y el Seder de Pascua, junto con proyecciones cinematográficas y jornadas de confesión. Las autoridades eclesiásticas informaron que los servicios principales contarán con interpretación bilingüe y acceso digital para quienes no puedan asistir de forma presencial a la sede de Royal Road.

Cronología de los días santos

Las actividades centrales se distribuyen a partir del Jueves Santo (2 de abril), con la Misa de la Cena del Señor a las 7:00 p. m., seguida por una vigilia hasta la madrugada.

El Viernes Santo (3 de abril), el Viacrucis en español está pautado para las 3:00 p. m., mientras que la conmemoración de la Pasión se realizará a las 5:00 p. m. en inglés y a las 7:00 p. m. en español, culminando con una procesión con la Cruz.

Vigilia y Domingo de Resurrección

El cierre de la Semana Santa 2026 incluye la Vigilia Pascual bilingüe el sábado 4 de abril a las 8:00 p. m., momento en el que once personas recibirán los sacramentos de iniciación cristiana. Finalmente, el domingo 5 de abril se retomará el horario habitual de misas, añadiendo una búsqueda de huevos de Pascua para los niños después de los servicios matutinos de las 10:30 a. m. y 12:30 p. m.

Información de acceso y servicios

La iglesia St. Hugh se localiza en el 3460 Royal Road, Miami. Los organizadores recordaron que eventos como el cine parroquial (30 de marzo) y la cena del Seder (31 de marzo) tienen cupos limitados por aforo. Asimismo, se realizarán jornadas de confesión el sábado 28 de marzo de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. para preparar a la comunidad antes del inicio de la semana mayor.

Para llegar a la parroquia St. Hugh en Coconut Grove, la dirección exacta que debes ingresar en tu GPS es la siguiente: 3460 Royal Rd, Coconut Grove, FL 33133, EE. UU. Teléfono: +1 305-444-8363

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