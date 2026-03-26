Melania sale de la Casa Blanca con un robot: así funciona el escolta mecánico

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La tecnología de vanguardia y la diplomacia tradicional se fusionaron este miércoles en un evento sin precedentes dentro de la mansión presidencial. Los asistentes a la cumbre internacional observaron con asombro cómo una figura mecánica de metal y sensores se integraba con naturalidad al protocolo oficial.

Este despliegue de innovación busca resaltar el papel de la inteligencia artificial en la formación de las nuevas generaciones estadounidenses. La presencia del humanoide subraya el compromiso de la administración con el liderazgo tecnológico y la modernización de las herramientas de aprendizaje en el hogar.

La primera dama Melania salió de la Casa Blanca con un robot llamado Figure 03 durante la clausura de la cumbre “Fostering the Future Together”. Según, Associated Press, confirma que el autómata saludó a representantes de 45 países y demostró su capacidad para operar de forma autónoma.

¿Qué funciones cumplió Figure 03 en su presentación?

El humanoide caminó sobre la alfombra roja del East Room y escoltó a la primera dama hasta la mesa principal de los panelistas. Una vez allí, el robot escaneó a la audiencia y pronunció un saludo de bienvenida en idiomas como español, francés, japonés, árabe y esloveno.

"Es un honor estar en la reunión inaugural de esta coalición global", declaró la máquina ante la mirada atenta de los cónyuges de líderes mundiales. La empresa Figure AI, con sede en California, diseñó este modelo de tercera generación para ejecutar tareas domésticas complejas como lavar platos o doblar ropa.

Melania Trump aprovechó el momento para enfatizar que la tecnología debe servir como una herramienta paciente y disponible para el desarrollo de los niños. La primera dama destacó que este tipo de inteligencia artificial puede incluso reconocer emociones y personalizar el aprendizaje según las necesidades de cada estudiante.

¿Cuál fue la reacción oficial tras la presentación del robot?

La anfitriona rompió el protocolo con un comentario ligero que generó sonrisas entre los diplomáticos y expertos en tecnología presentes. "Es justo decir que eres mi primera invitada humanoide hecha en EEUU en la Casa Blanca", bromeó Melania al recibir al visitante mecánico.

Brett Adcock, director ejecutivo de la startup fabricante, expresó en sus redes sociales un inmenso orgullo por ver a su creación hacer historia en el recinto. El ejecutivo señaló que el modelo Figure 03 representa un avance crítico en la robótica de propósito general diseñada para convivir con humanos.

La cumbre también abordó la importancia de la seguridad en línea y el uso ético de los algoritmos en la vida cotidiana de los menores. Trump insistió en que el optimismo tecnológico requiere un equilibrio con la precaución para garantizar que el progreso no comprometa la integridad de la infancia.

¿Qué impacto genera ver a Melania con un robot?

La imagen de la primera dama junto al robot se volvió viral en cuestión de minutos, provocando un intenso debate sobre la automatización del futuro. Expertos en relaciones internacionales consideran que este acto simbólico posiciona a los EEUU como el epicentro de la nueva revolución industrial robótica.

El evento forma parte de la iniciativa "Fostering the Future", la cual extiende la misión de bienestar infantil que la primera dama promueve desde su primer periodo. La integración de humanoides en espacios de liderazgo sugiere que la conversación global sobre IA ha entrado en una fase de aplicación práctica.

Al finalizar la sesión, el robot agradeció a los presentes y regresó por sus propios medios hacia el pasillo central de la residencia. Esta escena deja claro que el mundo que heredarán los niños de hoy contará con compañeros artificiales mucho más capaces de lo que imaginamos.

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