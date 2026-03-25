¿Puedo tener acceso a los beneficios del Seguro Social de mi pareja en EEUU?

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La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos custodia fondos que miles de beneficiarios potenciales ignoran cada año por falta de asesoría.

El sistema protege la estabilidad financiera de los hogares no solo a través de la jubilación del trabajador directo, sino también mediante asignaciones específicas para cónyuges y sobrevivientes.

Parejas

Un dato importante para el presupuesto familiar es que un esposo o esposa puede reclamar hasta el 50% del monto que percibe el titular, siempre que tenga al menos 62 años o cuide de un hijo menor de 16 años.

Esta red de seguridad garantiza que el esfuerzo laboral de una vida se traduzca en un respaldo sólido para todo el núcleo cercano según detalla Mundo Now. En situaciones de fallecimiento, el programa activa beneficios de supervivencia que actúan como un salvavidas económico inmediato.

Fondos

El cónyuge supérstite tiene la posibilidad de recibir entre el 71,5% y el 100% de la prestación original, dependiendo de la edad en que realice la solicitud.

Para maximizar este cobro, es importante esperar hasta la edad plena de jubilación (entre los 66 y 67 años), aunque el acceso comienza desde los 60 años, o incluso a los 50 si existe una discapacidad.

Además, la normativa extiende estos derechos a exesposos, siempre que el matrimonio previo haya superado la década de duración y el solicitante cumpla con las reglas sobre segundas nupcias.

Hijos

El amparo estatal también prioriza el bienestar de los descendientes y otros dependientes bajo condiciones estrictas de elegibilidad.

Los hijos de un trabajador fallecido suelen calificar para obtener el 75% del beneficio principal hasta los 17 años, o hasta los 19 si mantienen sus estudios a tiempo completo.

Resulta importante destacar que el Seguro Social aplica una regla de optimización: el sistema no suma beneficios de distintas fuentes, sino que otorga automáticamente la cifra más alta a la que el beneficiario tenga derecho legal.

Conocer estas cláusulas permite a las familias evitar la pérdida de ingresos que les corresponden por ley y asegurar su futuro financiero ante cualquier eventualidad.

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