IRS alerta por estafas con IA en 2026: cómo detectar los nuevos fraudes que van detrás de los contribuyentes

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La temporada de declaración de impuestos en Estados Unidos (EEUU) es, lamentablemente, la "época dorada" para los criminales cibernéticos.

Este 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha elevado la alerta ante una sofisticación sin precedentes en los métodos de fraude, donde la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el arma principal para engañar a los contribuyentes.

A continuación, desglosamos cómo proteger tu dinero, tu identidad y tu estatus legal de los depredadores financieros.

La "docena sucia": el mapa del engaño

Cada año, el IRS publica la lista de la "docena sucia", una recopilación de las estafas más peligrosas.

Aunque los métodos evolucionan, el objetivo es siempre el mismo: robar tu número de Seguro Social (o ITIN), tu reembolso o instalar virus en tus dispositivos.

El engaño de la inteligencia artificial

La gran amenaza de este año son las estafas de voz (vishing) y texto (smishing) generadas por IA.

Los estafadores ahora utilizan software para clonar voces que suenan profesionales y autoritarias, o para redactar mensajes de texto y correos electrónicos sin errores ortográficos, lo que antes era una señal obvia de fraude.

"Un contribuyente puede identificar si esta estafa es real simplemente sabiendo que el IRS, por lo general, no envía mensajes de texto. No nos comunicamos así por muy legítimo que parezca", advierte Alejandra Castro, portavoz del IRS.

Las "banderas rojas" que debes conocer

El IRS tiene protocolos estrictos.

Si recibes una comunicación que incluya lo siguiente, es un fraude:

Amenazas de arresto: el IRS no involucra a la policía local ni a agencias de inmigración para arrestarte por una deuda impaga.

el IRS no involucra a la policía local ni a agencias de inmigración para arrestarte por una deuda impaga. Amenazas de deportación o revocación de licencia: son tácticas de miedo comunes dirigidas a la comunidad inmigrante.

son tácticas de miedo comunes dirigidas a la comunidad inmigrante. Pagos inmediatos: el IRS nunca te pedirá que pagues mediante tarjetas de regalo, tarjetas de débito prepagadas, criptomonedas o transferencias de dinero (Wire transfers).

El mito de la visita inesperada

Es un error común pensar que un agente tocará tu puerta de la nada para cobrarte.

Alejandra Castro es enfática: "Un agente del IRS no se aparecerá inesperadamente en tu casa. No hacemos apariciones sin primero haber contactado al contribuyente por correo postal".

Cuidado con los "preparadores fantasma"

Si contratas a alguien para hacer tus impuestos, asegúrate de que firme la declaración y tenga un PTIN (Número de Identificación de Impuestos del Preparador) válido.

Los "preparadores fantasma" cobran la tarifa, pero no firman el documento, dejándote a ti como el único responsable ante cualquier error o fraude.

¿Qué hacer si sospechas de un fraude?

Paso 1: No respondas. No hagas clic en enlaces ni devuelvas llamadas de números desconocidos que dicen ser del IRS.

No hagas clic en enlaces ni devuelvas llamadas de números desconocidos que dicen ser del IRS. Paso 2: Verifica la fuente. Si tienes dudas sobre si debes dinero, entra directamente a IRS.gov y revisa tu cuenta en línea. Es segura y oficial.

Si tienes dudas sobre si debes dinero, entra directamente a IRS.gov y revisa tu cuenta en línea. Es segura y oficial. Paso 3: Reporta el intento. Envía un correo a phishing@irs.gov con una captura de pantalla del mensaje de texto o el correo fraudulento.

Protección de Identidad (IP PIN): El IRS ahora permite que cualquier contribuyente (con SSN o ITIN) solicite un PIN de Protección de Identidad. Es un código de 6 dígitos que evita que otra persona use tu información para presentar una declaración falsa. Es la herramienta de seguridad más potente actualmente.

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