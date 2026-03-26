¿Habrá tornados en Illinois? Todo lo que debes saber sobre la alerta de clima extremo para este fin de semana

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Este jueves 26 de marzo, el área metropolitana de Chicago, Illinois, se enfrenta a un día de cambios climáticos extremos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha lanzado una alerta por condiciones severas debido a la llegada de un fuerte frente frío que se encontrará con una masa de aire inusualmente cálido.

Esto aumenta el riesgo de tormentas peligrosas y provocará una caída drástica de las temperaturas en cuestión de horas.

Se avecina una amenaza de granizo y ráfagas destructivas en Illinois

Según el boletín de apoyo a la toma de decisiones del NWS Chicago, la región está bajo un nivel de riesgo de 3 en una escala de 5 por condiciones climáticas severas.

Los meteorólogos advierten que el mayor peligro será el granizo de gran tamaño, que podría alcanzar más de cinco centímetros de diámetro (más grande que una pelota de golf), además de ráfagas de viento que podrían causar daños. Un frente frío cruzará la zona durante la tarde y la noche del jueves.

Antes de su llegada, Chicago podría experimentar temperaturas récord cercanas a los 79°F (26°C), superando la marca histórica de 2007.

Sin embargo, el NWS alerta que, una vez que el frente avance, las temperaturas caerán drásticamente, perdiendo hasta 20 grados en menos de una hora, y rápidamente se situarán en los 40°F (4°C).

Cronología de las tormentas

Las autoridades meteorológicas prevén que las tormentas más intensas se desarrollen entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., afectando potencialmente la hora pico de regreso a casa.

El riesgo es mayor para las áreas cercanas y al sur de la Interestatal 80, donde la inestabilidad atmosférica será más pronunciada.

Fuentes como The Weather Channel e Infobae también destacan la posibilidad aislada de tornados y ráfagas de viento superiores a los 120 km/h en sectores del norte de Illinois e Indiana.

Pronóstico para el fin de semana en Illinois

Después del paso violento del sistema frontal, el invierno hará una breve aparición el viernes, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 38°F (3°C) bajo cielos mayormente nublados. Sin embargo, los habitantes de la "Ciudad del Viento" pronto podrán disfrutar de un alivio.

Según el pronóstico extendido del NWS y los reportes de Secret Chicago, aquí están las condiciones que se esperan para el cierre de la semana:

Sábado: Cielos despejados y soleados, con un aumento en las temperaturas máximas que oscilarán entre los 50°F y 55°F (10-13°C).

Domingo: El clima se mantendrá seco y agradable, con termómetros alcanzando los 59°F (15°C), lo que consolidará una tendencia hacia condiciones más templadas para el inicio de la próxima semana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de radios del tiempo y aplicaciones oficiales, y buscar refugio inmediato si se emiten avisos de tornado o tormenta severa durante la tarde del jueves.

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