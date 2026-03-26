Precios del petróleo Brent y Texas este 26 de marzo: tensión sacude cotizaciones

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Este 26 de marzo de 2026, los precios del petróleo reflejan un comportamiento inestable en los mercados internacionales.

El crudo Brent se ubica entre los 103 y 110 dólares por barril, mientras que el WTI oscila entre los 92 y 95 dólares. Estas cifras evidencian un repunte importante impulsado por factores externos que mantienen en alerta a inversionistas.

Variación frente al día anterior

En comparación con el 25 de marzo, se observa una recuperación notable. En esa jornada, el WTI se cotizó cerca de los 88,71 dólares y el Brent en 99,49 dólares por barril, el incremento en apenas 24 horas confirma la alta volatilidad del mercado energético global.

Factores que influyen en los precios

El alza del crudo responde principalmente a tensiones geopolíticas y a la incertidumbre sobre el suministro mundial. A esto se suman elementos como el aumento de la demanda, decisiones de producción de la OPEP+ y expectativas económicas internacionales.

Los analistas prevén que los precios podrían mantenerse elevados si continúan los conflictos y la incertidumbre global. No obstante, cualquier cambio en el escenario internacional podría generar nuevas fluctuaciones en las cotizaciones del petróleo en los próximos días.

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