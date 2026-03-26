Cheque de la SSA para jubilados llegará con nuevo monto en abril: ¿Aumentó?

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La Administración del Seguro Social (SSA) inicia el ciclo de pagos de abril con el depósito programado para el miércoles 1, beneficiando prioritariamente a más de 7.5 millones de personas inscritas en el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

En este 2026, los beneficiarios cuentan con un ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8%, una medida que elevó el pago máximo federal a $994 para individuos y a $1,491 para parejas elegibles.

Importancia

Esta inyección de capital resulta importante para mitigar la presión inflacionaria en rubros básicos como vivienda, alimentos y servicios médicos.

Estos sectores continúan absorbiendo la mayor parte del presupuesto mensual de los jubilados y personas con discapacidad en Estados Unidos según detalla Mundo Now.

Montos

El sistema de desembolsos escalonados de la SSA busca garantizar la estabilidad financiera de aproximadamente 75 millones de ciudadanos, estableciendo un promedio de $2,071 para los trabajadores retirados según su historial de aportes.

Aunque el incremento porcentual ofrece un alivio frente a la economía actual, expertos financieros recomiendan una planificación rigurosa de los gastos durante los primeros días del mes para evitar el agotamiento prematuro de los fondos.

La correcta gestión de estos recursos determina la calidad de vida de la comunidad latina y otros sectores vulnerables que dependen exclusivamente de estos depósitos para cubrir sus necesidades esenciales y mantener su autonomía económica.

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