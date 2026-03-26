¿Solicitantes de asilo pueden ser arrestados por ICE en aeropuertos? Esto es lo que recomiendan

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La reciente operatividad de las autoridades federales ha incrementado las detenciones migratorias en los aeropuertos más importantes de Estados Unidos.

Abogados y especialistas aclaran que existe una confusión terminológica común entre los extranjeros: poseer un asilo pendiente no equivale a tener un estatus migratorio legal, aunque se cuente con una autorización temporal de permanencia.

Esta distinción técnica es la que faculta a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar arrestos en puntos de control aeroportuarios, donde tienen jurisdicción total para solicitar documentación a los viajeros.

Riesgos por falta de estatus definido

El escenario de las detenciones migratorias se vuelve crítico para quienes confunden su situación de "asilo pendiente" con la legalidad plena. Estar autorizado para permanecer en el país no exime al individuo de ser procesado por ICE si no tiene un estatus reconocido.

"Las personas que no tienen un estatus migratorio deben de conocer que el asilo no es un estatus migratorio y es una terminología que no podemos confundir", explicó Yesenia Iaconia en entrevista para Sergio Novelli.

Esta falta de estatus es la razón por la cual una persona puede ser entregada a inmigración incluso tras una detención de tráfico rutinaria o durante una revisión en el aeropuerto.

Peligro en salidas voluntarias

Un punto de preocupación actual es la posibilidad de detenciones migratorias contra personas que han decidido salir de Estados Unidos voluntariamente por no poder defender más su estadía. Se reporta que la presencia de oficiales en las puertas de salida implica un riesgo de arresto incluso para quienes ya tienen un boleto de retorno a su país de origen.

"Si ICE está en el aeropuerto así tú estés saliendo ya para irte del país te pueden llevar detenido para procesarte porque no tienes estatus migratorio", explicó Iaconia.

Excepciones para asilos aprobados

La situación es distinta para aquellos que ya han recibido una resolución favorable en sus casos. Quienes poseen un asilo aprobado (identificado bajo la categoría C05) cuentan con un estatus migratorio que les permite realizar ajustes de estatus, como solicitar la residencia, sin necesidad de esperar el año de antelación que exigía la normativa previa hace tres años. Para este grupo, el riesgo de ser interceptado en un aeropuerto es prácticamente inexistente, ya que su documentación los acredita formalmente ante las autoridades federales.

Recomendaciones de seguridad

Ante la intensificación de las detenciones migratorias, la recomendación principal para quienes tienen procesos pendientes es evitar el uso de aeropuertos principales, describiendo el acto como "ir a la boca del lobo". Se sugiere a los viajeros sin estatus definitivo investigar rutas o escalas en terminales con menor presencia de agentes federales o, en casos de haber ingresado de forma irregular y desear retornar, considerar mecanismos alternativos que no impliquen el paso por controles migratorios de alta intensidad.

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