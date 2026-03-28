Jornadas de Corpoelec para esta sábado 28 de marzo en Miranda: horario y ubicaciones

Este sábado 28 de marzo, los vecinos y comerciantes de los distintos municipios del estado Miranda, contará con jornadas personalizadas del la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) .
De 9 de la mañana a 2 de la tarde, los usuarios podrán realizar actualización de datos, notificación de deuda y pago de facturas.
Ubicaciones de las jornadas
– Municipio Guaicaipuro: Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, edificio CORPOELEC.
Residencias Trigo Dorado.
C.C. Luz Eléctrica, calle Miquilén, piso 2.
Sector Quebrada La Virgen, Los Teques.
– Municipio Los Salias: C.C. Galerías Las Américas, piso 1, Carretera Panamericana Kilómetro 15.
Residencias Quenda.
– Municipio Acevedo: Calla las Clavellinas.
– Municipio Independencia: Residencias Las Flores.
– Municipio Brión: Residencias Monte Mare.
– Municipio Cristóbal Rojas: Residencias Los Samanes.
– Municipio Tomás Lander: Residencias Casas de Tejas.
– Municipio Paz Castillo: Calle Sucre.
– Municipio Páez: Urbanización La Arboleda I y II.
– Municipio Zamora: Conjunto Residencial Mirador del Este.
Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram; CORPOELEC Informa en Facebook o visitar la página web corpoelec.gob.ve.
