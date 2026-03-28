Doral Central Park: Residentes pagarán menos para entrar a las nuevas piscinas

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La oferta de esparcimiento en la ciudad de Doral se amplió con la apertura oficial del centro acuático ubicado en el Doral Central Park. Las instalaciones, diseñadas para el uso recreativo y deportivo, incluyen una piscina de entrenamiento, una alberca recreativa equipada con toboganes y un área de chorros de agua (splash pad) destinada a la población infantil. El recinto complementa las áreas deportivas y los espacios al aire libre ya existentes en el parque, permitiendo el acceso del público general bajo un esquema de horarios estacionales.

Cronograma de funcionamiento estacional

El centro acuático del Doral Central Park operará de acuerdo con el calendario escolar y las temporadas climáticas de 2026:

Receso de primavera (22 al 29 de marzo): Abierto a partir del próximo de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Abierto a partir del próximo de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Temporada de primavera (4 de abril al 4 de junio): Funcionamiento exclusivo los sábados y domingos de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Funcionamiento exclusivo los sábados y domingos de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Temporada de verano (5 de junio al 9 de agosto): Apertura de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Precios y acceso

El ingreso a las áreas de agua del Doral Central Park contempla precios ajustados según el estatus de residencia del usuario. Para los residentes locales, la tarifa se fijó en 12 dólares para niños y 15 dólares para adultos.

Por su parte, las personas no residentes deberán pagar 24 dólares por menor de edad y 30 dólares por adulto. Las autoridades locales mantienen habilitado el portal web para la consulta de requisitos de verificación de residencia y normativas de uso de las piscinas.

Ubicación y servicios complementarios

El complejo se encuentra localizado en el 3005 NW 92nd Ave, Doral, FL 33172. Además de las atracciones acuáticas, los asistentes tienen acceso a las zonas de juegos tradicionales y canchas deportivas del parque. El diseño del espacio busca atender la demanda de actividades recreativas durante los días de alta temperatura en el sur de la Florida, concentrando diversas opciones de entretenimiento en un solo núcleo geográfico de la ciudad.

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