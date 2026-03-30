¡Oficial! Embajada de EEUU confirma inicio de un "nuevo capítulo" en Venezuela

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A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos (EEUU) en Venezuela (@usembassyve) anunció este lunes el inicio de un "nuevo capítulo" en su relación diplomática con el país.

La reapertura de sus actividades en la capital venezolana pone fin a años de gestión externa y marca el retorno de la presencia física de la delegación estadounidense en Caracas.

Según un memorando del Departamento de Estado, la reapertura busca fortalecer la interacción directa con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado venezolano.

Desde marzo de 2019, la diplomacia estadounidense se gestionaba de forma remota a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá, Colombia.

Embajada de EEUU en Caracas reanuda operaciones formalmente este 30 de marzo

Se debe destacar que la mención explícita al sector privado en el comunicado oficial coincide con la reciente llegada de empresas energéticas y comerciales estadounidenses al país.

La Embajada servirá ahora como puente institucional para facilitar la inversión y el crecimiento económico bajo el plan de estabilidad promovido por la administración de Donald Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

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