¿Leopoldo López cambia de nacionalidad? Esta es la información que llega desde España

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de España tiene previsto formalizar este martes 31 de marzo la concesión de la nacionalidad española al político opositor venezolano Leopoldo López.

La medida, que se ejecutará mediante un Real Decreto de "carta de naturaleza", fue confirmada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según lo reportado por El Mundo y las agencias de noticias EFE.

Todo lo que se sabe de la decisión sobre la nacionalidad de Leopoldo López

La decisión de utilizar la vía exprés responde a la situación administrativa crítica de López, quien reside en Madrid desde 2020.

Según fuentes gubernamentales, el dirigente de Voluntad Popular no posee pasaporte venezolano vigente ni se le reconoce la nacionalidad en su país de origen, lo que le imposibilitaba presentar ciertos documentos requeridos por la vía ordinaria.

"Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que le era imposible producir", argumentó el ministro Albares, subrayando que la normativa del Código Civil español permite este mecanismo para personas de "extraordinaria relevancia" o por motivos de política exterior.

Con esta medida, Leopoldo López se suma a su círculo familiar más cercano, que ya goza de protección o nacionalidad en suelo europeo.

Cabe destacar que en 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, ya se les otorgó la nacionalidad española a sus padres, Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza.

Actualmente, su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos también residen en España.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube