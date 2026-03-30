Aterriza de emergencia un Airbus A320 de frontier en Atlanta: posible amenaza de seguridad

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Una aeronave de la aerolínea Frontier Airlines, que cubría la ruta entre Columbus y Atlanta aterrizó de emergencia este domingo 29 de marzo de 2026 tras declarar una alerta de seguridad.

El vuelo 2539, operado por un Airbus A320, procedente de Ohio, aterrizara en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el domingo y se dirigiera a la puerta de embarque debido a la activación de los protocolos de respuesta ante una posible amenaza de secuestro.

Tras el aterrizaje, el avión fue escoltado y posicionado en un área remota de la terminal para ser inspeccionado por los equipos tácticos.

Información en desarrollo

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de una amenaza real o de una falsa alarma generada por un malentendido a bordo. La administración de la terminal y los representantes de Frontier Airlines se encuentran recabando datos para esclarecer el origen de la alerta.

La aeronave permanece bajo custodia de los equipos de emergencia, mientras que los pasajeros han sido evacuados para su debida revisión y entrevistas por parte de los oficiales de seguridad aeroportuaria.

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