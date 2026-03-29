Guerra doméstica: suegro denuncia a su yerno venezolano y el ICE lo arresta

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La detención de César Herrera Ferrer, un migrante de nacionalidad venezolana, ha puesto en marcha un debate sobre el uso de la denuncia a ICE como recurso en disputas personales. El arresto se produjo tras un altercado entre Herrera y su suegro, Oscar Antonio Castañeda.

Según reportes, el conflicto derivó en una amenaza con arma de fuego por parte de Castañeda, quien tras ser arrestado y liberado, notificó a las autoridades migratorias sobre la situación irregular de su pariente.

Cronología del conflicto familiar

El incidente no fue un evento aislado. Tras salir de la custodia policial por el asalto con arma, Castañeda contactó a los agentes federales para informar el paradero de Herrera Ferrer. Agentes del Servicio de Inmigración procedieron con la captura del joven venezolano, quien permanece recluido en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington, a la espera de su proceso de expulsión.

El entorno familiar señala que la llamada tuvo un objetivo estratégico. Francesca Castañeda, hija del denunciante y pareja del detenido, afirmó:

“Mi padre llamó a inmigración con el propósito específico de evitar que mi esposo acudiera a declarar ante el tribunal por el incidente del arma”.

Por otro lado, sectores que apoyan el cumplimiento de la ley señalan que cualquier ciudadano tiene el derecho y deber de informar sobre personas sin estatus legal.

Postura de las autoridades y situación actual

Voceros de ICE reiteraron que su labor es procesar a individuos sin autorización, independientemente de las motivaciones del informante. Sin embargo, la policía local advirtió que usar la denuncia migratoria como represalia complica su labor, ya que las víctimas podrían temer reportar crímenes por miedo a la deportación. Actualmente, Herrera Ferrer enfrenta el proceso de expulsión mientras se mantiene abierta la causa penal contra su suegro por asalto agravado.

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