Madre venezolana detenida por el ICE en Seattle: funcionarios se llevaron a su bebé de 10 meses

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Una madre venezolana, quien además se encuentra en estado de embarazo, resultó detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuando se dirigía hacia un centro médico.

Durante la intervención del organismo federal estadounidense, agentes retuvieron a su bebé de 10 meses de edad, el cual también quedó bajo custodia.

El arresto fue confirmado inicialmente por la policía local de Seattle. El cuerpo de seguridad indicó que la operación fue ejecutada de manera independiente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de esta manera.

Acusan a la venezolana como integrante de banda criminal

Asimismo, se confirmó que la acción del ICE se habría ejecutado en cumplimiento de una orden judicial de carácter penal, no relacionada con temas migratorios, según documentos de acusación que señalan que la venezolana, presuntamente, estaría vinculada con una organización criminal dedicada a la trata sexual, con operaciones entre Seattle y Nueva York.

La mujer fue detenida en el lugar, mientras que su bebé también quedó bajo custodia de ICE en ese momento.

“No sabemos nada de ella ni de la bebé. Llamamos al centro de detención. No sabemos nada. Estamos preocupados por la niña”, declaró al medio local Kouw, una amiga de la mujer venezolana detenida por ICE.

Sus allegados desconocen su paradero

La detenida llegó a Estados Unidos en 2023 para solicitar asilo y ya contaba con un permiso de trabajo, dijeron sus allegados. Se desconoce el estado de su caso migratorio.

“No sabemos nada de ella ni de la bebé”, dijo Egly Farfán, amiga de la venezolana. “Llamamos al centro de detención. No sabemos nada. Estamos preocupados por la niña”, añadió.

Según sus amigos, la detuvieron mientras llevaba a su bebé al hospital tras haber tenido fiebre durante tres días.

Una mujer que presenció el arresto dijo al medio local que al menos cuatro camionetas rodearon el Honda Civic gris que conducía la venezolana. Tras el arresto, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional regresaron a sus vehículos.

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