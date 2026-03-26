Por este motivo detuvieron a un parquero en Caracas: el incidente quedó registrado en video

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Funcionarios de la Policía de Caracas detuvieron a un hombre, quien se dedicaba a vigilar automóviles estacionados en una concurrida vía del centro de la ciudad. De acuerdo con los reportes del incidente, el parquero habría interferido con un procedimiento policial.

El comunicador Daniel Álvarez informó que el “parquero”, identificado como Alberto Smith Blanco, de 26 años de edad, quien se dedicaba a cuidad de los carros estacionados en la vía pública a cambio de dinero, trató de impedir que funcionarios de la División de Tránsito de Policaracas remolcara un vehículo que obstaculizaba el libre tránsito.

Parquero desafió a los funcionarios de Policaracas

El incidente ocurrió en una arteria vial concurrida de la parroquia Candelaria, cerca de un reconocido centro comercial del centro de la ciudad.

En el video compartido por el comunicador, se puede observar el momento cuando el parquero se subió sobre el capó de un vehículo para evitar que los oficiales lo remolcaran.

Asimismo, cuando los agentes policiales ya habían preparado la grúa para remolcar el automóvil, Smith Blanco manipuló los mecanismos para liberarlo.

¿Qué establece la ley?

Ahora, el acusado será presentado ante los organismos de seguridad por su presunta responsabilidad en los delitos de ultraje y resistencia a la autoridad.

Al respecto, el Artículo 25 de la Ley de Tránsito Terrestre, regula el estacionamiento de vehículos "sin perjuicio de las competencias del Municipio".

En tal sentido, se establece que son las alcaldías, a través de sus ordenanzas, las que regulan el uso de parquímetros y son los únicos entes autorizados para cobrar tasas por estacionar en las calles.

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