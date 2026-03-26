Preparaban un atentado con explosivos: caen tres venezolanos tras intervención en un hotel

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Tres ciudadanos venezolanos y un peruano resultaron detenidos tras una intervención en un en un hotel cuando se preparaban para realizar un atentado contra una empresa de transporte.

De acuerdo con las autoridades de la Policía Nacional del Perú, los sospechosos tenían en su poder una granada, explosivos, un arma de fuego y varios teléfonos celulares.

Los detenidos son dos hombres y dos mujeres, quienes se ocultaban en un hotel de la Asociación ‘El Ayllu’, en el distrito de Lurigancho-Chosica, en la ciudad de Lima.

Preparaban un atentado extorsivo contra transportistas

Los detenidos serían integrantes de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y comercios ubicados en distintas áreas de la capital, informó la PNP.

Según informó el coronel Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri, los agentes sorprendieron a los presuntos delincuentes cuando se preparaban para atentar contra una empresa de transporte público.

“Teníamos conocimiento por información privilegiada que nos proporciona nuestra Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú de que una banda criminal iba a realizar algunas actividades materiales vinculadas al delito de extorsión”, señaló, según la publicación de RPP.

Tenían una granada de guerra

Asimismo, el coronel PNP manifestó que entre los detenidos se encontraban tres ciudadanos venezolanos y uno peruano. Además, tenían en su poder artefactos explosivos.

“Hace unas horas se ha procedido a una intervención de cuatro personas, tres de ellas de ciudadanía venezolana, uno peruano, a quienes se les ha incautado una granada de guerra, artefactos explosivos, teléfonos celulares, una pistola debidamente abastecida”, precisó tras el operativo.

En esa misma línea, la Policía detalló que los detenidos presentaron antecedentes por delitos como trata de personas, tenencia ilegal de armas, entre otros.

Los acusados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias conforme a ley.

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