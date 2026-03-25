Demanda millonaria: venezolano exige $1,3 millones a EEUU por esta razón

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Lo que comenzó como un proceso de regularización migratoria en Texas terminó en las celdas de máxima seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Neiyerver Adrián León Rengel, uno de los 130 venezolanos expulsados por la administración de Donald Trump en marzo de 2025, presentó una demanda formal contra el Gobierno de Estados Unidos, exigiendo una indemnización de 1,3 millones de dólares por daños, perjuicios y tratos inhumanos, reportó la agencia de noticias AP.

El polémico uso de una ley de 1798

La demanda pone el foco en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa diseñada para tiempos de guerra que no se utilizaba de esta forma desde hace siglos.

Bajo esta ley, León Rengel fue señalado de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, basándose únicamente en sus tatuajes, una acusación que el demandante negó rotundamente desde el primer día de su detención en Irving, Texas.

Según el texto de la demanda presentada en Washington, León Rengel pasó cuatro meses "pudriéndose" en la megacárcel salvadoreña de Bukele.

El documento detalla que el venezolano fue víctima de golpizas por parte de los guardias, hacinamiento extremo, condiciones insalubres, aislamiento total, ni asistencia jurídica, trauma psicológico y falta de atención médica adecuada.

El caso toma fuerza debido a que un juez federal de Washington ya dictaminó el año pasado que estas expulsiones fueron ilegales.

El magistrado señaló que el gobierno de EEUU actuó en desacato al tribunal, ignorando una orden previa de suspender los vuelos de deportación a El Salvador hasta que se emitiera un juicio definitivo.

León Rengel logró recuperar su libertad en julio de 2025, gracias a un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, tras el cual regresó a Venezuela.

Ahora, un año después de aquel oscuro 15 de marzo, busca que la justicia estadounidense responda económicamente por lo que califica como una "negligencia criminal" que marcó su vida para siempre.

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