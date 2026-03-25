Está vinculado con el homicidio de un vigilante: el historial criminal del asesino de Anyelis Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El presunto homicida de la joven Anyelis Rodríguez, cuyo cuerpo se encontró en el patio de su casa en la Isla de Margarita, estuvo vinculado con un asesinato anterior.

Además del violento asesinato de su pareja, Brian Alejandro Vivas, estuvo detenido por el homicidio de Yonny Castillo, un hombre que se desempeñaba como vigilante.

Este último hecho ocurrió durante el mes noviembre de 2020, de acuerdo con el reporte del comunicador Dexcy Guédez, en Instagram, el número del expediente del caso registrado por el Ministerio Público es el MP-231193-2020.

Quedó en libertad por falta de evidencias

Familiares de Castillo indicaron que Vivas fue detenido por su vinculación con el crimen y liberado por falta de evidencias, a pesar de que él mismo habría confesado que le quitó la vida al vigilante en un inmueble que este cuidaba.

Tras cometer el crimen, se llevó varios objetos de valor y lanzó el cuerpo del vigilante en una alcantarilla.

Se pudo conocer que los restos de la víctima nunca fueron localizados, por lo que sus familiares no pudieron darle el último adiós. Esta situación también sería crucial al momento de determinar la libertad del homicida.

Mató a su novia y la enterró en el patio

Ahora, tras conocerse sobre el crimen que terminó con la vida de Anyelis Rodríguez, quien era pareja del acusado, parientes manifestaron que, de haberse dictado una condena contra el homicida por su crimen anterior, se habría podido evitar la tragedia.

Sobre el homicidio de Rodríguez, se pudo conocer que Vivas la enterró el patio de la casa que compartían, en la calle Las Fuentes, El Poblado municipio Mariño, de la isla de Margarita.

La joven, de 25 años de edad, había sido reportada como desaparecida dese hacía un mes antes del hallazgo de sus restos.

Fue el mismo agresor quien llevó a las autoridades del Cicpc hasta el lugar donde enterró a su pareja.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube