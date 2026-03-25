La mató en frente de sus hijos: mujer asesinada por su pareja dentro de un apartamento

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Una mujer fue víctima de un macabro crimen que se registró dentro de su vivienda. Sus hijos presenciaron el ataque.

La fallecida respondía al nombre de Daniela Carolina Isla, de 37 años de edad, cuya muerte ocurrió en horas de la mañana de este martes, 24 de marzo.

De acuerdo con el reporte de Diario La Calle, la mujer habría sido agredida por su pareja, en el sector Dios Todopoderoso de Guacara, estado Carabobo.

La asesinó en frente de sus hijos

El cuerpo de la víctima se localizó dentro un apartamento del bloque Tetra 103. Aparentemente, el homicida la atacó delante de sus hijos de 14, 13, 10 y siete años, vieron parte de la terrible escena.

Cuando las autoridades recibieron un reporte sobre lo ocurrido, se trasladaron hasta el sitio para atender la situación. Una vez en el lugar, encontraron a la víctima, quien presentaba heridas vinculadas a un acto de violencia física.

Durante el procedimiento policial, los agentes constataron que en la vivienda se encontraban los cuatro menores de edad, a quienes pusieron bajo el resguardo y custodia de su abuela materna.

El homicida sería la pareja de la mujer

De manera extraoficial, se maneja la hipótesis de que su pareja estaría presuntamente involucrada en el hecho. Se investiga si la víctima habría sufrido una agresión letal con un objeto cortante. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Los funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Delegación Mariara, se movilizaron para realizar iniciar las investigaciones correspondientes a este violento crimen y el levantamiento del cadáver.

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