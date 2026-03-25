Enfrentó a un ladrón que irrumpió en su vivienda: detalles sobre asesinato de un venezolano

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Un hombre venezolano de 28 años de edad fue violentamente asesinado por un presunto ladrón quien habría ingresado a su vivienda para sustraer objetos de valor.

El crimen se registró en el barrio Pescaíto, en Santa Marta (Colombia), donde se reportó el intento de hurto, que terminó con la fatal agresión.

La víctima quedó identificada como José Gregorio Primera Paredes, cuyo asesinato ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana del pasado jueves.

Venezolano sorprendió al ladrón dentro de su vivenda

De acuerdo con el medio local Canal Campo TV, el venezolano residía en la calle 4 con carrera 13 del barrio mencionado.

Las primeras versiones que presentaron residentes del sector y un inquilino del mismo inmueble, un hombre habría ingresado a la vivienda con la intención de sustraer varias pertenencias.

Inesperadamente, el venezolano se percató de la presencia del ladrón en la residencia y lo confrontó, por lo que se originó una pelea.

En medio del forcejeo, el intruso habría agredido al residente con un arma cortante y otros objetos, lo que generó una reacción de defensa propia.

Murió tras el brutal ataque

Durante el enfrentamiento, el venezolano resultó gravemente herido. Falleció en el lugar por causa de las lesiones que sufrió.

Tras conocer lo ocurrido, las autoridades se movilizaron hasta el sitio de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.

Se pudo conocer que, en la escena del crimen, se encontraron algunos teléfonos celulares, que habrían sido obtenidos en hechos ilícitos, sin embargo, el medio local no especificó si pertenecían al venezolano o al delincuente que ingresó a la vivienda.

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