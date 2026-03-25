Macabro crimen en la vivienda de una anciana: su hijo le disparó antes de quitarse la vida

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades policiales investigan un macabro suceso ocurrido dentro de la vivienda de una mujer de 83 años de edad, donde la residente fue encontrada sin vida.

De acuerdo con reportes de la Policía de San Diego (SDPD) se trata un posible caso de homicidio-suicidio, dentro de una residencia familiar de la calle San Marcos, en Burlingame (California).

En el sitio, los oficiales encontraron el cuerpo de una mujer de 83 años de edad. Aparentemente, su hijo, de 51 años, murieron por consecuencia de heridas de bala que sufrieron en un incidente que continúa bajo investigación.

Su hijo sería el responsable del crimen

Los hechos ocurrieron en horas de la noche de este lunes, cuando vecinos de la localidad reportaron que se escucharon varios disparos, cerca de las 7:40 p.m, reportó KSDY.

Cuando las autoridades llegaron a la casa, encontraron al hombre tendido en el suelo del porche frontal de la casa y con una herida de bala en la cabeza. De inmediato, los agentes iniciaron con la reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, el cuerpo de Bomberos de San Diego lo trasladó hasta un hospital, donde finalmente falleció.

Al revisar el interior de la vivienda, los funcionarios hallaron el cuerpo de la anciana, el cual presentó un disparo letal en el torso superior, la mujer fue declarada muerta en el lugar.

Hallan el arma de fuego en la escena

En la escena del crimen, la Unidad de Homicidios de SDPD recuperó un arma de fuego como evidencia para análisis en su laboratorio criminalístico; la investigación preliminar indicó que, aparentemente, el hijo habría matado a su madre antes de quitarse la vida.

De acuerdo con la versión de Telemundo, vecinos indicaron que escucharon fuertes ruidos provenientes de la casa, justo antes de que se supiera sobre el macabro crimen.

Asimismo, el medio indicó que más de una docena de oficiales se presentaron en el sitio para recoger evidencias para poder establecer qué sucedió en el interior de la casa.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube