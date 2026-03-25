Deportista sin brazos es acusado de asesinar a tiros a un hombre: esto se sabe sobre el insólito crimen

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Un jugador profesional de cornhole, quien sufrió la amputación de sus cuatro extremidades, está acusado de matar a tiros a un pasajero que viajaba en el asiento delantero del automóvil que él conducía.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Maryland, los dos involucrados en el incidente sostuvieron una discusión durante su viaje.

El acusado, Dayton James Webber, de 27 años de edad y originario de La Plata, resultó detenido por oficiales del departamento de policía del condado de Albemarle, en Virginia. Tras ello, autoridades del condado Charles, en Maryland, iniciaron el proceso de extradición.

Webber será acusado de homicidio en primer y segundo grado, entre otros cargos.

Mató a tiros a su pasajero y abandonó el cadáver

Según la oficina del sheriff del condado Charles, dos testigos indicaron que "disparó y mató al pasajero del asiento delantero del vehículo durante una discusión", reseñó Univisión.

Según los informes policiales, Webber detuvo el auto en La Plata, Maryland, "y pidió ayuda a los otros pasajeros a bordo que lo ayudaran a sacar a la víctima del vehículo, a lo que ellos se negaron". El acusado se marchó del lugar con la víctima aún en el vehículo.

Dos horas después, un hombre reportó el avistamiento de un cuerpo en un terreno baldío. Los oficiales de policía que acudieron al sitio hallaron el cadáver de Michael Wells, de 27 años.

Tras el descubrimiento, se emitió una orden de arresto contra Webber cuyo automóvil se localizó en Charlottesville, Virginia. "Webber fue encontrado en un hospital cercano, donde había acudido para recibir atención médica por un problema de salud".

¿Cómo perdió Webber sus extremidades?

Webber apareció un reportaje inspirador de ESPN en 2023, en el que se destacó que el deportista montaba motos de cross, practicaba lucha libre y jugaba al fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole, un juego tradicional de Estados Unidos.

Ese mismo año, escribió un ensayo para el programa "Today" sobre cómo se convirtió en competidor profesional. Webber contó que los médicos le amputaron los brazos y las piernas cuando tenía 10 meses de nacido para salvarle la vida, tras contraer una grave infección sanguínea. Su equipo médico le dio un 3% de posibilidades de sobrevivir, escribió.

Webber llegó a convertirse en jugador profesional de cornhole, un juego en el que los jugadores lanzan bolsas de frijoles a través de un agujero en una tabla de madera inclinada para sumar puntos.

En el ensayo para el programa Today, dijo que aprendió a agarrar la bolsa de frijoles por las esquinas y lanzarla usando sus brazos amputados.

La American Cornhole League publicó un comunicado en su página de Facebook en el que afirma estar al tanto de las acusaciones contra Webber, pero se negó a hacer comentarios sobre "un asunto judicial en curso".

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