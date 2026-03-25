Por una moto: Cicpc esclarece brutal asesinato de Manuel Guzmán

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Funcionarios de la Delegación Municipal Cumaná del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el atroz homicidio de Manuel Argimiro Guzmán Jiménez (43).

Su cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa de la autopista Antonio José de Sucre, parroquia Altagracia.

Por este hecho, las autoridades detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años como los responsables materiales del crimen.

Cicpc esclarece brutal asesinato de Manuel Guzmán

A través de cuenta en Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió detalles del procedimiento.

Al respecto, indicó que los sabuesos del Cicpc determinaron que el móvil del crimen fue el robo.

Rico detalló que la víctima fue sometida por los dos menores de edad con el objetivo de despojarlo de su motocicleta.

Según el reporte oficial, los jóvenes utilizaron un objeto contundente (un palo) para propinarle una fuerte golpiza en la cabeza, causándole fractura de cráneo y un traumatismo craneoencefálico severo que le segó la vida de manera instantánea.

Guzmán Jiménez había sido reportado por sus familiares como persona desaparecida desde mediados de marzo.

Tras darle muerte, los victimarios trasladaron el cadáver hasta una zona intrincada de la autopista para ocultarlo y posteriormente huir con el vehículo de la víctima.

El hallazgo del cuerpo el pasado 16 de marzo permitió iniciar las investigaciones que culminaron con la captura de los implicados.

Como evidencias, se recuperó un vehículo tipo moto, documentación y celulares; los menores quedaron a la orden del Ministerio Público.

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