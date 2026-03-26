Muerte de una niña tras accidente en "piques fangueros": el conductor se entregó ante las autoridades

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El conductor involucrado en el accidente que causó la muerte de una niña durante los tradicionales “Piques Fangueros” de la parroquia San José de Perijá, en el estado Zulia, se entregó ante las autoridades.

De acuerdo con la publicación de El Regional del Zulia, en horas de la noche del lunes 23 de marzo de 2026, el hombre acudió voluntariamente ante la Policía Municipal de Rosario de Perijá (Polirosario).

El ciudadano, a quien las autoridades identificaron de manera preliminar por el apellido Bracho, acudió al comando policial tras recibir asistencia médica en Maracaibo por lesiones sufridas durante el siniestro.

Sufrió complicaciones de salud

Tras quedar bajo custodia y a disposición de la justicia, Bracho presentó una crisis hipertensiva, detalló el informe. Debido a su complicación de salud, las autoridades lo trasladaron de emergencia y bajo estricta vigilancia policial al Hospital Nuestra Señora del Rosario para su estabilización.

El trágico incidente ocurrió durante una exhibición de vehículos rústicos en el municipio Rosario de Perijá, cuando, en medio de una de las mangas de velocidad, el conductor perdió el control de su unidad e impactó violentamente contra un grupo de espectadores.

Una niña de cuatro años murió de manera instantánea y otras dos personas resultaron heridas de gravedad, ambas permanecen bajo observación médica en un centro asistencial.

Investigan condiciones que derivaron en la muerte de una niña

Según la publicación de Diario República, el Ministerio Público designó a un fiscal para dirigir las investigaciones. Se pudo conocer que las autoridades investigan la presunta impericia del conductor y posibles descuidos en la logística de la competencia de piques.

La fiscalía evalúa factores críticos para determinar responsabilidades penales entre los organizadores como lo son

-Permisología: Revisión de las autorizaciones otorgadas para la actividad en San José de Perijá.

-Seguridad: Verificación del cumplimiento de normas mínimas para los asistentes.

-Infraestructura: Evaluación de la falta de barreras de contención y la proximidad del público a la pista.

Una vez que el personal médico certifique que sus condiciones de salud son aptas, la fiscalía presentará a Bracho ante los tribunales de control. En su audiencia se definirán los cargos específicos por el fallecimiento de la menor y las lesiones causadas.

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