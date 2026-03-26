Su novio la mató y enterró en el patio de su casa en Margarita: caen dos personas por el homicidio de Anyelis Rodríguez

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Dos personas resultaron detenidas por su presunta participación en el asesinato de la joven Anyelis Rodríguez, cuyo cuerpo se localizó enterrado en el patio de la vivienda que compartía con su pareja.

Las investigaciones realizadas por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) Base Margarita, permitieron esclarecer el crimen y capturar a los implicados.

Tras recibir el reporte sobre la desaparición de la víctima, desde hace dos meses, las comisiones policiales desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo que permitió la localización de un cuerpo enterrado de manera irregular en el patio de una vivienda.

El hallazgo se realizó en la casa ubicada en el sector El Poblado del municipio Mariño de la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Localizan y capturan a los homicidas de Anyelis Rodríguez

Durante la inspección del sitio del suceso, los funcionarios detectaron alteraciones en el terreno y un olor fétido. De inmediato, coordinaron acciones con el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para desenterrar el cadáver y realizar el levantamiento correspondiente bajo los protocolos de ley.

Tras conocer la identidad de la víctima, las autoridades se desplegaron en los sectores de El Poblado y Conejeros. En esas áreas resultaron detenidos los presuntos homicidas.

De acuerdo con el informe de la PNB, a los sospechosos se les incautó un arma de fuego marca Colt, modelo MK IV, con tres municiones calibre 9mm.

Asimismo, se colectó un vehículo particular marca Chevrolet vinculado al entorno familiar de la víctima, y un teléfono perteneciente a la víctima.

Su pareja la habría asesinado y enterrado

El principal sospechoso es un joven, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. El mismo fue capturado en las adyacencias del sector El Poblado.

Por su parte, la segunda ciudadana detenida tenía en su poder el vehículo y el arma de fuego utilizada en la comisión del delito.

A pesar de que las autoridades no revelaron el nombre del acusado, anteriormente se conoció que estaría identificado como Brian Alejandro Vivas.

Sobre el homicidio de Rodríguez, se pudo conocer que Vivas la enterró el patio de la casa que compartían, en la calle Las Fuentes, El Poblado municipio Mariño, de la isla de Margarita.

La joven, de 25 años de edad, había sido reportada como desaparecida dese hacía un mes antes del hallazgo de sus restos.

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