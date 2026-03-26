Tragedia en Bangladesh: múltiples muertos tras caída de un autobús en el río Padma

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Al menos 23 personas fallecieron y otras 20 están desaparecidas tras un fatal accidente relacionado con un autobús de pasajeros que cayó al río Padma, en Bangladesh.

El incidente ocurrió cuando el conductor trataba de embarcar su unidad en un ferry de la terminal de la localidad bangladesí de Daulatdia, a unos 60 kilómetros de la capital, Daca.

Este miércoles, las autoridades bangladesís confirmaron la muerte de 23 personas y una veintena de desaparecidos.

Recuperan cuerpos de varias víctimas

Los bomberos se desplegaron en el área del accidente y lograron recuperar 20 cuerpos del vehículo. Además, confirmaron que una persona fue hallada sin vida por un buzo de la Marina.

Ocho personas fueron rescatadas, sin embargo, "dos mujeres fueron declaradas muertas" tras su llegada al hospital, informaron las autoridades locales.

Autobús fuera de control cayó al río Padma

El accidente ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando el autobús, con unos 40 pasajeros a bordo, perdió el control por causas que están bajo investigación, sobre la plataforma desde la cual debía embarcarse en un ferry destinado al transporte de vehículos.

El bus cayó al río Padma con sus pasajeros a bordo, reseñó Antena3. El hecho quedó captado en video por testigos.

Como parte de las investigaciones, la administración del distrito en el que se registró el accidente impulsó la creación de una comisión de cinco miembros para la presentación de un informe en los próximos días.

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